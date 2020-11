Hohenlohekreis.41 Corona-Neuinfektionen im Hohenlohekreis: Am Donnerstag, 19. November, hat das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises insgesamt 41 neue Corona-Infektionen an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz lag in diesem Zeitraum bei 154,5 pro 100 000 Einwohner. In zwei bereits betroffenen Pflegeheimen wurden 17 Neuinfektionen bestätigt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.11.2020