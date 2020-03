65-Jährige aus Fluss gerettet

Ingelfingen.Eine 65-Jährige ist nach einem Zusammenstoß am Montagmorgen bei Ingelfingen in den Fluss gefahren und musste gerettet werden. Die Polizei teilt mit, dass die Frau gegen 5.50 Uhr mit ihrem VW auf der Kochertalstraße unterwegs war, als es an der Kreuzung nach Criesbach zum Unfall kam.

Beim Abbiegen übersehen

Ein 34-Jähriger, der in seinem Skoda ebenfalls die Kochertalstraße befuhr, wollte an der Kreuzung nach links über die Kocherbrücke abbiegen und übersah dabei wohl den entgegenkommenden VW. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Böschung hinabgerutscht

Dabei wurde der VW abgewiesen, rutschte die Böschung hinunter, geriet in den Fluss und kam erst direkt unter der Kocherbrücke zum Stehen. Der 34-Jährige sprang ins Wasser und rettete die Frau aus ihrem Fahrzeug. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.03.2020