500-jährige Gasthaus-Tradition

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die es nur selten gibt: Auf über 500 Jahre Gästebewirtung- und -beherbergung blickt der Gasthof „Goldenes Lamm“ in Aub zurück.

Aub. Mehr als 30 Jahre haben die aktuellen Eigentümer des ältesten Gasthauses in Aub diese Erfolgsgeschichte mitgeschrieben. Im Dezember 1989 hatte das Gastwirtsehepaar Bernd und Christa Gottschlich die Gaststätte übernommen, am 1. Mai 1990 hatten sie das Haus nach der Renovierung wieder eröffnet. In diesen Tagen könnten die beiden Jubiläum feiern – wenn da nicht das Virus und der damit verbundene Shutdown wäre.

Das Jubiläum hat das Paar gleichzeitig als Anlass für einen Neuanfang genommen: Sie wollen den Gasthof in jüngere Hände weitergeben. Zurzeit suchen sie wieder einen Nachfolger, denn eine aussichtsreiche Übernahme durch einen Interessenten – der Notar hatte den Vertrag schon ausgearbeitet – ist an der aktuellen Situation gescheitert.

„Es ist schon eine unglückliche Zeit für die Übergabe“, stellt Bernd Gottschlich fest und fügt hinzu: „Dann machen wir eben erst einmal selbst weiter und renovieren.“

Wieder einmal geht es also ans Renovieren, wie damals, vor 30 Jahren, als die Arbeiten unter Zeitdruck standen, es sollte ja eröffnet werden. Als die ersten Übernachtungsgäste einzogen, mussten die Gottschlichs selbst noch mit Hand anlegen, erinnert sich Bernd Gottschlich.

In den zurückliegenden 30 Jahren hätten sie stets versucht, für die Stadt Aub zu wirken, die Stadtteile zusammenzuführen, das Städtchen attraktiv mit zu gestalten und Aub in der großen Welt eine Position zu geben. Ein Stück weit sehen sie das als gelungen, denn ihre Gäste kamen teilweise von weit her nach Aub. Stammgäste aus Holland, Skandinavien und sogar aus Amerika kamen, lernten Franken kennen und sind auch heute noch gern gesehene Gäste. Inzwischen kommen sogar schon die erwachsenen Kinder der Stammgäste mit ihren Familien ins Goldene Lamm nach Aub, in den kleinen Gasthof, den sie als Kinder kennen und schätzen gelernt haben.

Viele Freundschaften sind so entstanden. Ein Gast aus Brasilien habe ihm als Dankeschön für die schöne Zeit in Aub sogar einen hölzernen Löffel geschickt, von einen indianischen Schamanen gefertigt, berichtet der Gastwirt.

Das Goldene Lamm ist eine der ältesten Gaststätten der Region. Es besteht nachweislich seit 1493 als Gaststätte. Eng verbunden ist die Gründung des Gasthofes mit der Familie Weinsberg, einer im Mittelalter sehr einflussreichen und mächtigen Familie aus den benachbarten hohenlohischen Landen (siehe Infobox). Das Gebäude selbst steht unter Denkmalschutz. Der heutige Name leitet sich von der historischen „Schenkstatt zum Lamm“ ab. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte das Haus häufig den Besitzer. Im Jahr 1578 findet sich ein Hinweis auf das Fassnachtshuhn, eine Art Naturalabgabe, den der Inhaber an seine „Hochfürstliche Gnaden zu Würtzburg“, also an den Fürstbischof, abführte. Diese alte Tradition hat die Familie Gottschlich vor einigen Jahren aufgegriffen. Das Fastnachtshuhnessen erfreut sich seither großer Beliebtheit im Städtchen.

Eine wichtige wirtschaftliche Säule des Hauses war von Anfang an der Beherbergungsbetrieb. Die Gäste loben den familiären Umgang und genießen das Flair des Hauses. Auch in diesem Jahr war das Haus sehr gefragt, die Zahl der Buchungen war erneut gestiegen, bevor sich das Virus auf der ganzen Welt ausbreitete. Beim Weiterführen des Hauses bekommen die Gottschlichs Hilfe von ihren Kindern, auf die der Besitz auch überschrieben wird. Diese wohnten zwar nicht vor Ort, seien aber bereit, den Betrieb erst einmal zu übernehmen: „Ob wir selbst dann noch gefragt sind, wird sich zeigen.“ Die aktuelle zwangsläufige Schließung erleben die Gottschlichs als Zeit als Entschleunigung, eine Zeit zum Ausräumen und Entrümpeln. Schließlich haben beide ihren 70. Geburtstag bereits hinter sich. Trotz der geplanten Übergabe an die jüngere Generation sind die Wirtsleute weiterhin darum bemüht, einen Käufer für das Anwesen zu finden. Dem würden sie sogar noch eine Zeit lang mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eines ist aber sicher: „Abgegeben wird das Haus nur in verantwortungsbewusste Hände.“

