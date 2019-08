44 Abiturienten mit Feier entlassen

Künzelsau.Abiturfeier an der Freien Schule Anne Sophie in Künzelsau: 44 Abiturienten wurden jetzt von der Schule in Künzelsau entlassen.

Als Leiterin der Sekundarstufe II gab Cornelia Morris Einblicke in die Ergebnisse des Abiturjahrganges und beleuchtete mit ausgewählten Beispielen die letzten Schuljahre und die Leistungsbereitschaft.

Erfreut zeigte sich Cornelia Morris über den

...