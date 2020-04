30 Schweine sterben bei Unfall

Fichtenau.Ein Schweinetransporter ist am Mittwoch auf Autobahn A 7 auf Höhe Fichentau im Landkreis Schwäbisch Hall verunglückt. Der 56 Jahre alter Fahrer eines Unimog-Gespanns war auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Dabei kam das Gefährt inklusive Viehanhänger nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr kurz das Bankett und konnte dann wieder auf die Fahrbahn einlenken. Dabei schaukelte sich der mit rund 110 Schweinen beladene Viehanhänger auf, so dass das Gespan umkippte und letztlich entgegen der Fahrtrichtung liegen blieb. Der Fahrer des Unimog blieb unverletzt. Rund 30 Schweine wurden bei dem Unfall getötet. Die restlichen Tiere wurden nach einer tierärztlichen Untersuchung auf einen weiteren Viehtransporter umgeladen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 000 Euro. Die Autobahn A7 war in Fahrtrichtung Würzburg zur Bergung des Unfallfahrzeugs und zum Abtransport der Tiere einige Zeit gesperrt. pol

