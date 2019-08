29-Jähriger überfahren

Blaufelden.Die 46 Jahre alte Lenkerin eines Skoda Rapid befuhr am Freitag, gegen 23.05 Uhr, die B 290 von Blaufelden in Richtung Crailsheim. Kurz nach dem Ortsausgang von Blaufelden erfasste sie einen Fußgänger, welcher nach Zeugenaussagen in der Mitte der rechten Fahrspur in Richtung Crailsheim ging.

Fahrerin geblendet?

Bei dem Aufprall erlitt der Fußgänger tödliche Verletzungen. Möglicherweise wurde die Skoda-Fahrerin von einer entgegenkommenden Fahrzeuglenkerin, welche sie durch Lichthupe vor dem Fußgänger waren wollte, geblendet. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Bei dem tödlich verletzten Fußgänger handelt sich um einen 29-Jährigen aus dem Raum Crailsheim. Die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019