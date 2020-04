25-Jähriger im Gesicht verletzt

Rothenburg.Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es am Donnerstagvormittag in der Rothenburger Altstadt: Ein Arbeiter hatte in der Galgengasse bei Abbrucharbeiten in einem Gebäude eine unter Druck stehende Gasleitung beschädigt. Der Arbeiter kam verletzt ins Krankenhaus.

Kurz vor 11 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Mitteilung über einen unkontrollierten Gasaustritt in dem derzeit ungenutzten Wohn- und Geschäftshaus in der Galgengasse ein. Sofort wurden durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte die umliegenden Geschäfte und Wohnhäuser geräumt sowie die Straßenzüge zwischen dem Galgentor und dem Weißen Turm weiträumig gesperrt.

Nach Klärung der Lage vor Ort konnte ein weiterer Gasaustritt durch die Stadtwerke und die Feuerwehr unterbunden werden. Hierzu wurden Zuleitungen abgesperrt sowie die Schadstelle gesichert. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchlüftet, so dass Messungen wenig später Werte unterhalb der Explosionsgrenze ergaben. Zur Mittagszeit konnten sämtliche Maßnahmen wieder aufgehoben werden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der 25-jährige Arbeiter mit einer Flex die Gasleitung im zweiten Stock des Hauses durchtrennt. Die näheren Hintergründe sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Mann erlitt bei dem Vorfall Verbrennungen im Gesicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

