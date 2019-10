23-Jähriger gibt elf Taten zu

Crailsheim.Im Wohngebiet Kreuzberg in Crailsaheim wurden seit dem 16. August bislang insgesamt zwölf Kinderwagen an elf unterschiedlichen Tatorten angezündet. Aufgrund der jeweils zeitnahen Brandentdeckung kam es in sämtlichen Fällen glücklicherweise zu keinen größeren Gebäude- bzw. Personenschäden.

Im Rahmen von umfangreichen operativen Maßnahmen und Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte am Dienstagmorgen ein Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gilt der 23-jährige Deutsche für sämtliche Kinderwagenbrände im Wohngebiet Kreuzberg in Crailsheim sowie einem Brand eines Kinderwagens in Roßfeld und einem in Aalen-Wasseralfingen als dringend tatverdächtig.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall dauern an. pol

