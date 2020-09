188-Millionen-Euro-Anlage: Trickst Transnet beim Netzbooster in Kupferzell?

Kupferzell.Vieles ist noch unklar in Sachen Kupferzeller Riesenbatterie: Standort, genaue Technik, Sicherheitskonzept. Sicher indes schien bisher eines: Nachdem die 188-Millionen-Euro-Anlage im Dezember vergangenen Jahres durch die Bundesnetzagentur im Netzentwicklungsplan (NEP) bestätigt wurde, sollte sie im Rahmen der Novellierung des so genannten Bundesbedarfsplangesetzes (BBPIG) per Abstimmung im Bundestag noch ein klares gesetzliches Mandat erhalten.

Nun zeigt sich: Der 250-Megawatt-Booster, mit dem laut Planern das vorhandene Leitungsnetz besser ausgenutzt und so der unpopuläre Bau neuer Trassen auf ein Minimum reduziert werden soll, ist gegenwärtig kein Bestandteil des Bundesbedarfsplans (BBP): TransnetBW-Sprecherin Annett Urbaczka bestätigt auf Nachfrage, dass der Booster aktuell nicht in dieser Gesetzesgrundlage enthalten ist.

Das verwundert durchaus. Denn seit Bekanntwerden der ersten Pläne und über Monate hinweg war vom Übertragungsnetzbetreiber auf Anfragen zum Prozedere des Genehmigungsverfahrens stets Folgendes kommuniziert worden: „Nach Bestätigung durch die Bundesnetzagentur wird das Projekt in das gesetzgebende Verfahren zur Aufnahme in den Bundesbedarfsplan übergeben. Erfolgt die Aufnahme, ist damit die Verpflichtung zur Umsetzung des Projekts verbunden“ – so die damalige Unternehmenssprecherin Regina König im Dezember 2019. Und Nachfolgerin Urbaczka sagte noch am 8. Juli: „Das Projekt ist von der Bundesnetzagentur bestätigt und wird im neuen Bedarfsplangesetz, das der Bundestag verabschieden wird, dann ebenfalls bestätigt werden.“

Und: „Wir gehen also davon aus, dass wir den gesetzlichen Auftrag für die Errichtung der Netzstabilisierungsanlage bekommen werden.“ Allein: In einer E-Mail der Bundesnetzagentur an die Bürgerinitiative „Ein Herz für Hohenlohe“, wird mitgeteilt, dass im NEP zwar auch so genannte „Punktmaßnahmen“, wie die Behörde den Booster definiert, enthalten seien. In den Bundesbedarfsplan indes „werden aber nur Streckenmaßnahmen aufgenommen“. Besagte Mail weiter: „Dies bedeutet, dass der Bedarf für die Punktmaßnahmen im Kontext des NEP bestätigt wird. Eine gesetzliche Bedarfsfestlegung, wie bei den Streckenmaßnahmen, die auf Grundlage der Bestätigung des Netzentwicklungsplans in das Bundesbedarfsplangesetz aufgenommen werden können, erfolgt bei Punktmaßnahmen nicht.

Daher wird bei diesen die Herleitung des Bedarfs in der Planrechtfertigung des jeweiligen Genehmigungsverfahrens erfolgen.“ Hierbei könne „argumentativ auf die Bestätigung der Punktmaßnahme im NEP zurückgegriffen werden“. Dann entscheide das Parlament. Aktuell ist der Booster kein Teil des Gesetzes. Hat Transnet die Öffentlichkeit belogen? „Der Vorwurf der Lüge ist haltlos“, sagt Urbaczka. „Wir suchen den Dialog und setzen auf Transparenz. Darum gehören auch Vertreter der Bürgerinitiative zum gemeinsamen Ausschuss.“ In der ersten Sitzung ebendieses örtlichen Vermittlungsforums indessen betonte ein hochrangiger Transnet-Vertreter, man habe einen „klaren gesetzlichen Auftrag“. Kann davon, wenn die Anlage durch die Bundesnetzagentur – eine obere Bundesbehörde – anstatt per Bundestags-Entscheid bewilligt würde, noch die Rede sein? Urbaczka: „Ja. Denn auch ohne Aufnahme eines Vorhabens in den Bundesbedarfsplan ist die TransnetBW verpflichtet, eine durch die Bundesnetzagentur bestätigte Maßnahme des NEP umzusetzen.“ Grundlage sei, dass der Übertragungsnetzbetreiber gemäß Paragraf 11 des Energiewirtschaftsgesetzes „verpflichtet“ sei, das Netz „bedarfsgerecht auszubauen“. Aber auch beim Konzern weiß man wohl, dass ein Votum des Bundestags bei der anstehenden Novelle dem umstrittenen Projekt mehr Rückenwind verschaffen würde. Urbaczka: „TransnetBW erachtet die Aufnahme der Netzstabilisierungs-Anlage in das BBPlG für möglich und angebracht, da die Anlage eine Wirkung entfaltet, die der Wirkung einer zusätzlichen Leitung entspricht.“ Chn

