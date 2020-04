17-Jähriger hatte „getankt“

Röttingen.In der Nacht auf Sonntag wurde durch eine Streifenbesatzung an einer Tankstelle in Röttingen ein Kleinkraftrad (Roller), besetzt mit einem 17- und 18-Jährigen, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle wurde bei Beiden deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der 17-jährige Fahrzeugführer führte einen Test am Handalkomaten durch, welcher einen Wert von 1,00 Promille ergab. Aus diesem Grund musste er die Beamten zur Polizeiwache begleiten. Dort wurde bei einem gerichtsverwertbaren Test ein Wert von 0,92 Promille festgestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer, welcher sich zudem noch in der Probezeit befindet, wurde ein Ordnungswidrigkeitverfahren eingeleitet. Die Polizei wies zudem darauf hin, dass das „sinnlose Umherfahren mit einem Motorroller unter Alkoholeinfluss“ keinen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung im Sinne der Corona-Ausgangsbeschränkung darstellt, weshalb wohl Beide zusätzlich mit einem Bußgeldgeld seitens des Landratsamtes Würzburg rechnen müssen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020