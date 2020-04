16-Jährige hatte Drogen vom Freund

Rothenburg.Ein 16-jährigen Pärchen hat am gestrigen Mittwoch am Würzburger Tor Amphetamine konsumiert. Wie die Polizei mitteilt, ist eine Streife um 16 Uhr im Vorbeifahren auf die beiden Jugendlichen aufmerksam geworden. Das Pärchen ergriff die Flucht, wurde aber schon kurz darauf aufgegriffen. Bei dem 16-jährigen Mädchen wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, bei der folgenden Durchsuchung circa vier Gramm Amphetamin aufgefunden. Wie sich später herausstelle, hatte ihr ihr gleichaltriger Freund die Drogen zugesteckt. Gegen beide wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden beide ihren Eltern übergeben. pol

