11 370 Euro für soziale Zwecke erarbeitet

Hohenlohekreis.Durch den Aktionstag Mitmachen Ehrensache am 5. Dezember 2019 sind insgesamt 11 370 Euro für soziale Zwecke zusammengekommen. Dafür haben bei der Aktion wieder zahlreiche Schüler aus dem Hohenlohekreis einen Tag gearbeitet und auf ihren Lohn verzichtet.

Die jugendlichen Botschafter der Aktion haben nun sieben soziale Projekte ausgewählt, an die das Geld gespendet werden soll: die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Moria (Mission Lifeline e.V.), die Förderung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten (PRIMAKLIMA e.V.), die Versorgung von Schulen und Familien in Bangladesch mit Wasserfiltern (Lichtbrücke e.V.), die Unterstützung von Schulkindern in Indien (Uppahar e.V.), die Hilfe einer Kinder- und Jugendgruppe in Kolumbien (Ärzte für Subachoque e.V.), der Aufbau eines Kinderheims in Indien (Uppahar e.V./Babyhaus Rosa) sowie für Projekte der Jugendarbeit im Hohenlohekreis (Mitmachen-Ehrensache-Fonds).

Im Normalfall würde das Aktionsbüro des Hohenlohekreises zu dieser Jahreszeit bereits die Spendenübergabefeier planen.

Aufgrund der Corona-Pandemie liegen diese Planungen jedoch zunächst auf Eis. Darauf haben sich Yasemin Serttürk, Leiterin des Aktionsbüros, und Dirk Rüger, Rektor der Georg-Fahrbach-Schule in Ingelfingen, verständigt. Dort würde die feierliche Übergabe traditionsgemäß stattfinden, da diese Schule anteilig die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 7. und 8. Klassen freigestellt hatte.

Mehr Infos zur Aktion gibt es unter www.mitmachen-ehrensache.de. Für Fragen steht das Kreisjugendreferat über jugendreferat@hohenlohekreis.de zur Verfügung.

