„Zur Sicherheit Sondervorkehrungen getroffen“

Höpfingen.Gute Literatur kann den Horizont erweitern und schwere Gedanken in Freude verwandeln. Das gilt gerade in Zeiten der Corona-Krise und damit einhergehender Alltagseinschränkungen umso mehr.

Aber wie funktioniert der Alltag von Büchereien in diesen Tagen? Die Fränkischen Nachrichten statteten der Höpfinger Gemeindebibliothek einen Besuch ab.

„Zur Sicherheit aller haben wir diverse Sondervorkehrungen getroffen, die von der in Karlsruhe ansässigen Fachstelle für das Büchereiwesen herausgegeben wurden“, sagt Leiterin Ingrid Engel, die sich mit ihrem Team trotz der bisher noch nie da gewesenen Lage nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Diese „Anleitung für öffentliche Büchereien“ verstehe sich zwar als reine Empfehlung, wurde in Höpfingen aber komplett umgesetzt. So erwartet die Besucher gleich am Eingang ein für alle zugängliches Desinfektionsspray mit der einhergehenden „Bitte“, es auch zu verwenden.

„Hygiene ist das Gebot der Stunde“, erklärt Engel. Das wirkt sich auch auf zurückgegebene Medien aus: „Was den Weg in die Bücherei zurückfindet, muss bis zur Einsortierung ins Regalsystem eine Woche lang separat zwischengelagert werden“, schildert die engagierte Bücherei-Leiterin.

Der Grund für diese Regelung liege auf der Hand: „Man geht davon aus, dass etwaige Keime nicht so lange durchhalten“, gibt sie bekannt. Auch das Prozedere bei der Medienrückgabe entspricht derzeit nicht dem gewohnten Schema: Zum Einen wandern die Bücher, CDs und Zeitschriften durch eine Schleuse, zum Anderen werden gegebenenfalls überzogene Leihfristen nicht beachtet und keine Mahngebühren erhoben.

Fristverlängerung automatisch

„Die Fristverlängerung erfolgte im Hinblick auf die besonderen Umstände automatisch“, verdeutlicht Ingrid Engel. Ab sofort gelten allerdings wieder die herkömmlichen Ausleihzeiten von vier Wochen für Bücher.

Improvisiert werden musste mangels ursprünglich angedachten Materials bei der Anpassung der Ausleihzentrale: „Während man Toilettenpapier wieder problemlos bekommt, scheint jetzt Plexiglas Mangelware zu sein“, scherzt Ingrid Engel.

Mit transparenter Endlos-Kofferfolie aus Plastik und vier großen Kartenständern konnte von Wolfgang Engel jedoch rasch Abhilfe geschaffen werden. „Das sieht zwar ungewöhnlich aus, erfüllt aber seinen Zweck und funktioniert“, betont die Bücherei-Leiterin und spricht von einem „Gebot der Hygiene und allgemeinen Sicherheit“.

Unter dieser Prämisse ist auch eine Mund-Nasen-Maske für jeden Besucher der Bücherei derzeit „erwünscht“.

Hier hat Ingrid Engel bereits vorgesorgt und setzte sich zuhause an ihre Nähmaschine: „Wer ohne Maske kommt, erhält ganz einfach eine von mir“, erklärt sie.

Weiterhin gelten jetzt auch neue Aufenthaltsbegrenzungen, laut denen die 85 Quadratmeter große Fläche der 5500 Medien umfassenden Einrichtung nur von vier Personen gleichzeitig betreten werden darf – pro 20 Quadratmeter ist eine Person zugelassen.

Das erforderte eine vorübergehende Neuregelung des Durchlaufs: „Damit sich kein Begegnungsverkehr entwickelt, wird die Bücherei zwar wie immer durch den bekannten Eingang in der Schulaula betreten, aber eben über den Terrassenaufgang wieder verlassen“, schildert Engel und verweist auf Abstandshinweise, die provisorisch auf den Fußboden geklebt wurden.

Besondere Umstände

Organisatorische Schwierigkeiten kennt man in Höpfingen derzeit trotz aller Besonderheiten kaum. Viel mehr erleichtert ausgerechnet ein sonst fast nachteiliger Gesichtspunkt die aktuelle Situation: „Wir besitzen im Gegensatz zu vielen Büchereien keine öffentlich zugänglichen PC-Arbeitsplätze, was uns aber jetzt ein gewisses Risiko nimmt“, merkt Engel an.

Im Großen und Ganzen könne man sich nicht beklagen: „Es sind einfach besondere Umstände, in denen besondere Regeln sinnvoll sind“, sagt Ingrid Engel abschließend.

