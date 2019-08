„Wir sind bestrebt, das Bad zu erhalten“

2 Fotos ansehen Besucher müssen tiefer in die Tasche greifen. Adrian Brosch

Gerade in Zeiten knapper Kassen ist der Erhalt des Höpfinger Familienbads ein zentrales Thema der Ortsgemeinschaft.

Höpfingen. Segensreiche Arbeit leistet die Initiative „Pro Bad e.V.“, die sich am Dienstag im „Ochsen“ in Höpfingen zu ihrer Jahreshauptversammlung traf.

Nach kurzer Begrüßung leitete Vorsitzender Dieter Link zum Jahresbericht über, in dem er an drei Vorstandssitzungen, die Planung und Durchführung der abermals auch bezüglich eingegangener Spenden als „vollen Erfolg“ anzusehenden langen Schwimmbadnacht im Familienbad und die Mithilfe beim Ausschank während des Quetschefeschtes erinnerte. Dem Verein gehören aktuell 437 Mitglieder an.

Besonders freute man sich über rund 6000 Euro an eingegangenen Spenden: „Das ist absolut fantastisch“, lobte Dieter Link und ließ nicht unerwähnt, dass auch die Gemeinde Hardheim als starker Mitnutzer des Familienbads eine jährliche Zuwendung in Höhe von 500 Euro übergibt.

Abschließend galt sein Dank neben allen Spendern auch dem Vorstandsteam sowie den DLRG-Ortsgruppen Hardheim, Höpfingen und Königheim. „Allein könnten wir das alles nicht stemmen“, bemerkte Link.

Auf die Einnahmen und Ausgaben verwies der Kassenbericht von Monika Pahl. Sie hob hervor, dass „Pro Bad“ den Erwerb neuer Strahler im Schwimmbecken des Familienbads mit 360 Euro unterstützte.

Die Kassenprüfung von Bernd Schretzmann und Norbert Kuhn wies einwandfreie und lückenlose Buchführung nach.

Die Entlastung des Vorstands bildete die Voraussetzung für die nun anstehenden Neuwahlen, bei denen sich leichte personelle Veränderungen ergaben. Als Vorsitzender wirkt weiterhin Dieter Link; das Amt seines Stellvertreters übernimmt Peter Störzer als Nachfolger Roland Engels.

Die Kasse führt wie bisher Monika Pahl; Regina Gedemer wurde zur Geschäftsführerin gewählt, während Norbert Streckert, Reiner Paul, Susanne Lindlau-Hecht, Achim Hofmann, Daniel Emmenecker und Birgit Müller als Beisitzer fungieren. Kassenprüfer sind weiterhin Bernd Schretzmann und Norbert Kuhn.

Statt Grußworten folgte eine Aussprache, bei der man sich recht lebhaft über die aktuell nicht ganz unproblematische Situation des Familienbads unterhielt: Seit die Haushaltsumstellung auf die sogenannte Doppik schonungslos die finanzielle Schieflage Höpfingens aufgedeckt habe, seien durch einen durchaus umstrittenen Gemeinderatsbeschluss (vom April) zum Stopfen jenes Lochs unter anderem die Eintrittspreise des Familienbads um durchschnittlich 60 Prozent erhöht worden.

„Wir sind bestrebt, das Bad zu erhalten“, betonten die Aktiven und hoben hervor, dass die Höpfinger Kinder – wie auch die Hardheimer Grundschüler – weiterhin zum Ende ihrer Schulzeit schwimmen können sollten.

Nachbargemeinden ins Boot holen

Es erging auch der Vorschlag, vom Familienbad profitierende Nachbargemeinden anzusprechen: „Die teure Unterhaltung eines Schwimmbads dieser Größe ist vielen nicht bewusst, die selbst keine derartige Einrichtung zu finanzieren haben“, lautete der Tenor.

Gleichsam bekundete man, „sehr enttäuscht über die ohne das Gespräch mit Aktiven zu suchen beschlossene Preiserhöhung“ zu sein, zumal die DLRG-Gruppen nicht vom Eintritt befreit sind.

Das Rad dreht sich freilich weiter: „Jedes Elternteil, das die ausgebuchten Schwimmkurse für Säuglinge und Kinder besucht, muss wöchentlich den vollen Eintrittspreis zahlen“, erklärte man. Dennoch dürfe man nicht den Kopf in den Sand stecken. Es gelte, nicht über eine Schließung des beliebten Familienbads zu debattieren, sondern über den unbedingten Erhalt. Dazu suchte man das Gespräch mit den Landtagsabgeordneten Georg Nelius (SPD) und Peter Hauk (CDU), um mögliche Fördermittel von Bund und Land auszuloten.

