„Wir brauchen unser Bad“

Höpfingen.„Die DLRG-Ortsgruppe Höpfingen hat aktuell rund 450 Mitglieder. Und ist breit aufgestellt: Es gibt Babyschwimmen, Anfängerschwimmen, Jugendschwimmen, Rettungsschwimmen, einen Einsatztrupp, Jugendarbeit und ab Oktober Aquafitness“, erklärte Vorsitzende Regina Gedemer auf Anfrage der FN, und weiter:

„Ohne Familienbad wäre die Vereinsarbeit der DLRG unmöglich.“ Wasser sei ein zentrales Element. Das Höpfinger Familienbad biete ein ideales Lehrschwimmbecken, vor allem für Baby- und Anfängerschwimmen sowie Aquafitness. Weitere Pluspunkte seien die warme Wassertemperatur, die familiäre Atmosphäre und Größe.

Vollauslastung

Das Familienbad hat laut Gedemer eine Vollauslastung: sieben Tage pro Woche, meist von 7 bis 22 Uhr. Die Nachfrage, vor allem für Kursangebote, sei größer, als aktuell von den Kapazitäten und personell/ehrenamtlich leistbar. Besonder groß sei die Nachfrage im Bereich „Anfängerschwimmen“. Bei allen drei DLRG-Gruppen – Höpfingen, Hardheim und Königheim – gebe es im Familienbad lange Wartelisten.

Trotz starker Erhöhung der Eintrittspreise (die FN berichteten) gebe es neue Anfragen von Schulen und Gruppen für Belegungszeiten im Familienbad. „Das Bad ist ideal dafür, und Alternativen gibt es so gut wie keine mehr, da in den vergangenen Jahren zahlreiche Lehrbecken geschlossen wurden.“

„Rettet die Bäder“

Die Petition „Rettet die Bäder“ habe gezeigt, dass den Besuchern des Familienbades etwas an dieser Einrichtung liege. Über 300 Unterschriften wurden im Bad gesammelt, weitere 140 im Rahmen des Maibaumstellens, und zwar durch die in diesem Jahr von der DLRG gestellten „Quetscheköniginnen“ in Höpfingen, so Gedemer.

Wichtig sei, dass der Bundestag darauf aufmerksam gemacht werde, dass sich etwas in Sachen „Erhalt von Schwimmbädern“, im Besondern von Lehrschwimmbecken für Schwimmausbildung und Wassergymnastik, tun müsse. Das sei bereits durch die große Zahl der Unterschriften geschehen.

Regelmäßig kleine Bäder besuchen

Konkrete Schritte gebe es noch keine, das werde Zeit brauchen. „Im besten Fall werden Fördertöpfe geschaffen, die den Erhalt von Schwimmbädern sicherstellen und damit Gemeinden finanziell bei der Erhaltung entlasten“, so die Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Höpfingen, die appellierte: „Jeder Bürger kann unterstützen, indem er regelmäßig die kleinen Bäder besucht und Mitglied in Fördervereinen wie ’Pro Bad’ wird.“ mem

