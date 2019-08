Wertvolle Erfahrungen im Gepäck

Höpfingen/Creglingen.„Es war lebensverändernd“, resümiert der 21-jährige Christian Klenk aus Creglingen über sein in den USA verbrachtes Jahr. Unter der Patenschaft von MdB Alois Gerig fungierte der Absolvent des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) als „Junior-Botschafter“ des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses. Auch danach reißt der Kontakt nicht ab: Dieser Tage empfing der CDU-Politiker seinen Schützling unmittelbar nach dessen Ankunft in der Heimat auf dem Schlempertshof, einem Weiler von Höpfingen.

Christian Klenks Aufenthalt in den „Staaten“ unterschied sich in gleich mehrfacher Hinsicht vom typischen Ablauf. Das begann zunächst bei der örtlichen Situation: So gab es keine vorherigen Kontakte zu einer konkreten Gastfamilie – in diesem Sinne fungierte New York als Ausgangspunkt seines Trips in ferne Gefilde. Nachdem er anfänglich nicht wusste, wo er sein Jahr zubringen wird, wurde er der Stadt Powell im US-Bundesstaat Wyoming „zugeteilt“.

Auch hatte er keinen rein schulischen Hintergrund: Im Gegensatz zur Mehrzahl der Stipendiaten unterbrach er nicht seine Schulkarriere, sondern absolvierte beim Harthausener Global Player Wittenstein SE eine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner und startete unter dem Vorzeichen eines sogenannten ruhenden Arbeitsvertrags, der ihm nach der Rückkehr den Wiedereinstieg im Unternehmen garantierte.

Vor der Abreise hatte er somit nur vage Anhaltspunkte des zu Erwartenden: „Mir war lediglich klar, dass ich ein halbes Jahr auf einem College sein werde und das restliche halbe Jahr als Praktikant zubringe“, blickt er zurück.

In Powell erhielt Klenk einen Platz in einem Studentenwohnheim, das er sich „eigentlich schlimmer vorgestellt hätte“, wie er sagt. So sei er gemeinhin „super aufgenommen worden“ und fand rasch Anschluss: „Auch unter der Prämisse, dass alle in der gleichen Situation stecken, findet man hier richtig gute Freunde“, betont er und lobt auch den Kontakt zur betreuenden Organisation „Cultural Vistas“, die über den Bundestag organisiert wurde.

„Bei etwaigen Fragen konnte ich mich immer auf einen Ansprechpartner berufen und erhielt wertvolle Hilfestellungen“, erklärt Christian Klenk, der im ersten Halbjahr Collegekurse belegte und viel Interessantes mitnehmen konnte.

Beruflich war er als Praktikant in einem Zuliefererbetrieb für die Ölindustrie tätig. „Hier durfte ich in der Entwicklung dabei sein und hatte Glück, weil ich produktive Tätigkeiten verrichten konnte“, berichtet er. Auch seine Freizeit nutzte er zur Erweiterung seines Horizonts: „Ich habe manchen Nationalpark und einige Sehenswürdigkeiten besucht“, erläutert Klenk.

Auch zur Familie hatte er regen Kontakt – allerdings wurde dieser bewusst nicht allzu intensiv gepflegt: „Zu viel Kontakt hätte zu großes Heimweh bewirkt“, ist er sich sicher und erklärt, dass man erst durch den dauerhaften Draht in die Heimat so etwas wie Heimweh in sich zu spüren beginne.

Im Ganzen denkt er zurück an „gute und schlechte Momente“ und ein Jahr, das viele seiner Ansichten und Gedanken stark veränderte, ihm wertvolle Erfahrungen schenkte und in den Vereinigten Staaten eine „positive Willkommens-Kultur“ vermittelte.

Im Ganzen habe sich der Aufenthalt in Powell daher gelohnt. „Ich kann es allen weiterempfehlen, die diese Gelegenheit erhalten“, schildert Christian Klenk und hat einen guten Ratschlag auf Lager: „Man sollte es durchziehen, auch wenn es nicht immer leicht ist.“ Dazu rät auch MdB Alois Gerig: „Eine solche Chance hat man nur einmal im Leben“, so der Abgeordnete. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019