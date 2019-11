„Wer bauen will, muss sich sputen“

Höpfingen.„Mit diesem Schritt haben wir ein seit vielen Jahren ins Auge gefasste Thema verwirklicht und tragen zur Weiterentwicklung Höpfingens bei“: Präziser als Bürgermeister Adalbert Hauck bei der am Mittwoch stattfindenden Schlussabnahme des Neubaugebiets „Heidlein II“ hätte man die Hintergründe des bisher rund 1,1 Millionen Euro teuren Bauprojekts kaum formulieren können.

Nachdem er die Gemeinderäte sowie Vertreter der ausführenden Firma Boller-Bau (Distelhausen) und Diplom-Ingenieur Matthias Sack (Ingenieurbüro Sack, Tauberbischofsheim) begrüßt hatte, bezeichnete das Gemeindeoberhaupt die Ausweisung neuer Bauplätze mit Erschließung derselben als „wichtige und zukunftsweisende Entscheidung für Höpfingen“ und lobte die gute, sich über rund zwei Jahre erstreckende Planungsarbeit im Vorfeld.

„Zeitplan mehr als erreicht“

„Wir haben später angefangen und früher aufgehört, somit den Zeitplan mehr als erreicht“, so Hauck anerkennend. Wer noch im Delta zwischen Karl-Fürst-Weg und Kosmas-Hauck-Weg sein Eigenheim erbauen möchte, müsse sich allerdings sputen: „Vier Bauplätze sind noch reserviert, einer wäre noch frei“, stellte der Bürgermeister klar und bezog in seine Dankesworte neben Haupt- und Bauamtsleiterin Lisa Bender, der er für die solide Vorarbeit im zweiten Großprojekt nach dem Umbau der Schule dankte, auch den Gemeinderat mit ein. „Das Gremium hat Weitsicht bewiesen“, konstatierte er und fügte an, dass man durch das Anbieten jener Bauplätze jungen Familien eine Perspektive vor Ort schenken könne. „Hätten wir dieses Bauland nicht bereitgestellt, wären sie wohl oder übel abgewandert“, gab er zu bedenken und blickte auch kurz in die Zukunft:

„Da wir das Heidlein peu à peu weiter entwickeln, wird das Thema den Gemeinderat auch weiterhin beschäftigen“, ließ Adalbert Hauck wissen.

Weitsicht bewiesen

Seitens der beteiligten Firmen dankte Matthias Sack (Ingenieurbüro Sack, Tauberbischofsheim) für die einvernehmliche Zusammenarbeit und skizzierte den Projektverlauf.

So wurden seit Arbeitsbeginn im Juli 2700 Kubikmeter Erdmaterial bewegt, 3000 Quadratmeter Fläche asphaltiert, 650 Quadratmeter Steine und 700 Meter Rabattenteile verbaut.

Die neue Kanalisation umfasst 175 Meter und wurde an den Hauptsammler angeschlossen. Während die Straßenbauarbeiten sich bei 610 000 Euro einpendeln, liegt der Kanalbau bei rund 320 000 Euro; die Wasserinstallation kommt auf 170 000 Euro.

Auch Vertreter der Firma Boller-Bau (Distelhausen) bemerkten, zufrieden mit dem Verlauf der Baustelle gewesen zu sein.

