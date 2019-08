Weiterer Häuserabriss

Höpfingen.Letzte Objekte der Ortssanierung in Höpfingen sind die beiden Häuser „Hauptstraße 11“ und „Hauptstraße 13“: Wie der Gemeinderat im April anordnete, wird das marode Doppelhaus in Kürze abgerissen. Vor rund zehn Jahren, so Bürgermeister Adalbert Hauck auf Rückfrage der Fränkischen Nachrichten, habe die Gemeinde Höpfingen die Gebäude bereits mit dem Vorsatz erworben, sie im Rahmen der Ortssanierung abzureißen. „Da diese bis Frühjahr 2020 abgerechnet werden muss, rollen in absehbarer Zeit die Bagger“, betont Hauck. Was mit der Liegenschaft im Anschluss passiert, zeichne sich bereits relativ konkret ab: „Das Gelände wird veräußert“, erklärte das Gemeindeoberhaupt und spricht von barrierefreien Wohnanlagen, die ein Investor hier in zentraler Lage errichten möchte. ad

