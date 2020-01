Höpfingen.Nachdem das geplante Areal am Ortseingang einige Zeit buchstäblich brach gelegen hatte und in Höpfingen die Gerüchteküche bereits am Brodeln war, wurde dieser Tage mit den ersten Abholzungsarbeiten für das Geras-Seniorenzentrum im Bruno-Störzer-Weg (Ecke B27) begonnen. Das dreistöckig auszuführende Gebäude wird „L-förmig“ dem Straßenzug folgen. Damit nicht der Eindruck eines amorphen Betonklotzes entstehe, werde gesteigerter Wert auf intensive Eingrünung der Fläche und sogar Dachbegrünung gelegt.

Geplant sind 75 vollstationäre Pflegeplätze in fünf Gruppen à 15 Personen, eine öffentlich zugängliche Caféteria sowie 24 Stellplätze.

Wie Bürgermeister Adalbert Hauck gegenüber den Fränkischen Nachrichten betonte, herrsche Freude über den Beginn erster Maßnahmen: „Was lange währt, wird endlich gut“, ließ der Rathauschef wissen und begründete die zeitliche Verzögerung der Arbeiten: Der Gemeinderatsbeschluss zur Billigung des Vorentwurfes erging bereits im Mai vergangenen Jahres. „Zwischen ersten Ideen und vagen Skizzen, konkreten Planungen und der endlichen Umsetzung vergeht hauptsächlich durch die heutzutage nötigen ökologischen und technischen Gutachten einfach etwas mehr Zeit als früher“, schilderte Hauck.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020