Vorträge, Fastnachtsfeiern und Fackelwanderung

Höpfingen.Mit einem bunten Strauß ansprechender Aktivitäten wartet der Verein „Bürger für Bürger“ auch im neuen Jahr auf. So findet ein sich speziell an jüngere Menschen richtender Informationsvortrag über den neu angesiedelten Pflegestützpunkt in Buchen am Donnerstag, 30. Januar, um 14.30 Uhr beim Kaffeenachmittag in der Bürgerstube statt.

Dort werden auch die „Bürgervereinsfaschenacht“ mit Karl Kaiser am Mittwoch, 19. Februar und das „Narrencafé“ am Rosenmontag (24. Februar, 14 bis 17 Uhr) ausgerichtet.

Am Aschermittwoch (26. Februar) findet zwischen 11 und 13 Uhr das Heringsessen statt. Die Generalversammlung tagt am Donnerstag, 26. März, um 19 Uhr im Restaurant „Schmitt“. Der Jahresausflug wird am Donnerstag, 28. Mai, stattfinden. Am Donnerstag, 25. Juni, wird im katholischen Gemeindezentrum ab 14.30 Uhr ein Informationsnachmitttag des Kreisseniorenrats in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Heilbronn mit Präventionsübungen über den „Sicheren Odenwald“ aufklären.

Nach der Sommerpause wird am Donnerstag, 26. November, um 18 Uhr eine Fackelwanderung durchgeführt. Die Weihnachtsfeier am Mittwoch, 23. Dezember, beschließt das Vereinsjahr.

Die Mittwochsveranstaltungen unter dem Motto „Kaffee oder Tee“ finden durchgehend wöchentlich von 9 bis 11 Uhr in der Bürgerstube statt. Die Spielenachmittage werden stets am letzten Dienstag eines jeden Monats in der Bürgerstube abgehalten. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020