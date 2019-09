Vorbildliche Hingabe und Liebe zu Gott

Waldstetten.Jedes Ende ist ein Anfang: Abschiede und Begrüßungen erfolgten am Mittwoch im Waldstettener Schönstattzentrum „Mariengart“. Während Schwester M. Rosa Grüner und Schwester Marie-Gudrun Glückert, die 2017 auf Schwester M. Traute Eisele gefolgt waren, verabschiedet wurden, entschlossen sich 14 Personen zur Aufnahme in die weltweite Schönstatt-Bewegung.

1914 gegründet

Herzstück des Abends war der andächtige, gut besuchte Gottesdienst in der Schönstattkapelle, durch den Pfarrer Andreas Rapp – selbst Schönstattpfarrer – führte. Er wies auf die am 18. Oktober 1914 durch Pater Josef Kentenich erfolgte Gründung Schönstatts hin. „Was dereinst im Kleinen seinen Lauf nahm, wuchs zur internationalen Schönstatt-Bewegung heran, die in Zentren wie Mariengart lebt und weiterhin gedeiht“, betonte der Geistliche, der allerdings auch kritische Töne anschlug. „Wenn es keine mit Hingabe lebenden und glaubenden Menschen in den Zentren mehr gibt, sterben sie aus“, mahnte er an.

Mit exakt dieser Hingabe und Liebe zu Gott und den Menschen gelebt und geglaubt hatten in Mariengart zuletzt insbesondere Schwester M. Rosa Grüner und Schwester Marie-Gudrun Glückert. „Sie haben dem Zentrum allerhand Leben eingehaucht“, hielt Rapp fest und blickte auf das Schmücken der Kapelle und deren Renovierung, unzählige Andachten, Eucharistiefeiern, Einkehrtage und die Beherbergung von Gästen – nicht nur aus der Schönstattfamilie – zurück.

Zwar sei das Aufgezählte nur die Spitze des Eisbergs, doch „konnte Mariengart mit jedem Beitrag leben und Maria die Möglichkeit geben, von hier zu wirken“, wie Rapp feststellte. Mit der ihnen eigenen Herzlichkeit begleiteten die Schwestern zahlreiche Gläubige, denen sie eine emotionale Heimat und häufig auch neue Impulse für das eigene Leben und Wirken gaben.

Neue Wege

Nun endet ihr Waldstettener Lebensabschnitt, dem sich freilich eine neue Ära anschließt: Während Schwester Glückert in die rumänische Stadt Temeschburg/Timisoara gehen wird, zieht es Schwester Grüner ins Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe im Schwäbischen. Für ihr Wirken bedankte sich Rapp mit einer Bildcollage und sprach auch im Namen der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland die besten Glück- und Segenswünsche aus. Dass das Bündnis zur Gottesmutter eine Erneuerung und Vertiefung des Taufbündnisses ist, gab er sodann 13 Frauen und einem Mann aus dem Madonnenland mit auf ihren Glaubensweg. Mit dem zeremoniellen Weihegebet wurden sie in die Schönstatt-Bewegung aufgenommen, ehe Rapp ihnen die Medaille mit dem Bild der Gottesmutter und Königin überreichte. Mit dem Eintrag ins Bündnisbuch wurde das „Liebesbündnis“ verbrieft, ehe nach dem Gottesdienst im Beisein von Schwester Monika März als Vertreterin der Provinzleitung das traditionelle Bündnisfeuer als äußeres Zeichen der Neuaufnahme entzündet wurde.

Lob zum Abschied

Im Haupthaus fand schließlich nach dem Gottesdienst die offizielle Verabschiedung von Schwester Grüner und Schwester Glückert statt. Zahlreiche Bürger nutzten die Gelegenheit für warme Worte zum Dank und Abschied. Mit einer gehaltvollen Ansprache wandte sich der neue Ortsvorsteher Andreas Schäfer, dessen Feuertaufe als Grußwortredner als bestanden erachtet werden darf, an die Gemeinschaft. „Sie haben den Garten Mariens nicht nur gehegt und gepflegt, sondern auch zum Erblühen gebracht“, hielt er fest und lobte die herzliche und gastfreundliche Art der Schwestern. „Sie hatten immer das Ohr ganz nah am Puls der Gläubigen und wussten, wo der Schuh drückt“, lobte Schäfer und dankte den Schwestern auch im Namen des verhinderten Bürgermeisters Adalbert Hauck für die Bereicherung des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens. Auch die Schönstattjugend brachte in höchst origineller Weise ihre tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck, ehe Monsignore

Peter Falk als Schönstatt-Diözsesanleiter das Wort ergriff und Schwester Grüner gemeinsam mit Schwester Glückert in einem finalen Dankeswort in eigener Sache zahllose nette und wertvolle Begegnungen in und um Mariengart Revue passieren ließen. Mit einem Imbiss klang der Abend gemütlich aus. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019