Vom Traktor winkt ein Weihnachtsmann

Höpfingen.Ein Blickfang ist der zauberhafte Adventskalender in Höpfingen: Auf Initiative von Anke König, Daniela Kaiser-Hauk und Silke Kühner haben sich 24 Familien bereiterklärt, jeweils ein adventlich geschmücktes Fenster zu gestalten.

Noch bis zum 24. Dezember „erleuchtet“ jeden Tag ab Einbruch der Dunkelheit ein neues geschmücktes Fenster. Die Adressen der jeweiligen Häuser erscheinen täglich in der „Höpfi App“. Außerdem hängt eine Liste aller Adressen in den ortsansässigen Banken und Geschäften aus. Beim adventlichen Spaziergang durch Höpfingen kann man die schön dekorierten Fenster bewundern. Am Dienstag hatte Andreas Fürst als einziger teilnehmender Mann sich selbst übertroffen: Er hatte nicht nur ein Fenster, sondern einen winkenden Weihnachtsmann nebst Traktor und mit vielen originellen Feinheiten ausgestalteter Kulisse gestaltet. Passend zur nicht ganz einfachen Zeit hatte er sein Diorama mit „Ein Funke Hoffnung“ überschrieben. ad

