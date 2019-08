Vom Mähbinder zum High-Tech-Mähdrescher

Die Aussiedlerhöfe im Gewann „Fuchsenloch“ wurden vor genau 50 Jahren bezogen. Für die Familien begann damals eine neue Zeitrechnung. Grund genug, einen Blick zurückzuwerfen.

Waldstetten. Anfang August 1969 zogen fünf Landwirtsfamilien mit ihrem gesamten Hab und Gut in die neuen Aussiedlerhöfe im Gewann „Fuchsenloch“. Der jüngste Bewohner war drei Monate, der älteste 86 Jahre alt. Vorausgegangen war das Vieh, das man bereits einige Tage zuvor eingestellt hatte. Für die Betriebe und die insgesamt 30 Personen war es ein großer Schritt, für sie vergleichbar mit der ersten Mondlandung 14 Tage zuvor.

Anlass für die Aussiedlung waren die beengten Verhältnisse in der Ortschaft, viel zu kleine Wirtschaftsgebäude und fehlende Möglichkeiten zur Erweiterung und Anpassung an modernere Wirtschaftsweisen. Im Zuge des 1963 vom Flurbereinigungsamt Buchen angeordneten beschleunigten Zusammenlegungsverfahren wurden mit der vorläufigen Besitzeinweisung zum 1. Oktober 1966 die Hofstellen im Gewann „Fuchsenloch“ und die Feldflurstücke überwiegend im Gewann „Sebental“ zugeteilt. Damit konnten die Betriebe in die konkrete Planung einsteigen, die 1966 mit dem Abschluss von Baubetreuungsverträgen und der Erstellung von Gutachten zur betrieblichen und wirtschaftlichen Entwicklung durch die Deutsche Gesellschaft für Landentwicklung (DGL) begann.

Mit den konkreten Planungen wurde der Walldürner Architekt Hilmar Heidinger im Februar 1967 beauftragt. Die Wohnhäuser wurden entsprechend den Familiengrößen weitgehend in ähnlichem Grundriss in eingeschossiger Bauweise geplant. Für die vier Betriebe mit Milchviehhaltung wurden Anbindeställe mit 16 bis 25 Stellplätzen geplant, bei den Betrieben Frisch und Heffner mit Einstreu, bei den Betrieben Klotzbücher und Löffler mit Schwemmentmistung. Leo Baumann stellte seinen Betrieb mit der Aussiedlung auf Ferkelproduktion und Schweinemast um. Baubeginn war schließlich im Frühjahr 1968, wobei die Gewerke nach einer Ausschreibung an zahlreiche Firmen der näheren Umgebung vergeben wurden. Die Baukosten beliefen sich damals auf rund 1,1 Millionen D-Mark.

Mehr Arbeiter in den Fabriken

Die Aussiedlung brachte jedoch nicht nur bei den direkt betroffenen Veränderungen mit sich. Auch im Dorf selbst folgte ein Wandel. Die Hofstellen der Aussiedler wurden meist durch Nachbarn oder Verwandte übernommen und ermöglichten diesen Familien eine gewisse Entwicklung. Weiterhin gab es Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre eine Veränderung in der Erwerbstätigkeit. Nach und nach nahmen immer mehr Landwirte eine Arbeit in den Fabriken der Umgebung auf und reduzierten ihre Landwirtschaft. Zunächst wurde die arbeitsintensive Viehhaltung eingestellt, später auch die Bewirtschaftung der Äcker und Wiesen.

Dies wiederum ermöglichte den verbleibenden Betrieben ihre Flächen durch Zupacht zu vergrößern. Während es 1960 in Waldstetten noch 118 landwirtschaftliche Betriebe gab – darunter auch Kleinstbetriebe unter zwei Hektar – war die Zahl 1971 bereits auf 87 Betriebe gesunken. Aktuell weist die Statistik in Waldstetten drei Haupterwerbs- und zwölf Nebenerwerbsbetriebe aus, die zusammen 919 Hektar bewirtschaften.

Bescheidene Verhältnisse

Die vergangenen 50 Jahre haben für die Landwirtschaft und die fünf Betriebe im Fuchsenloch gewaltige Veränderungen gebracht. Begonnen wurde 1969 entsprechend dem damaligen Stand der Landwirtschaft mit bescheidenen Verhältnissen und Betriebsgrößen. Von den fünf Betrieben wurden insgesamt knapp 100 Hektar Fläche bewirtschaftet und 94 Stück Rindvieh und 250 Schweine gehalten, wobei zunächst auch in den Milchviehbetrieben Sauen gehalten und Schweine gemästet wurden. Es gab sieben Schlepper, vom Lanz-Bulldog mit 16 PS bis zum John Deere mit 50 PS. Die Kühe wurden teilweise noch mit der Hand gemolken und die Milch bis April 1977 zweimal täglich ans Milchhäuschen im Dorf gefahren, wo die Fuchsenlöcher regelmäßig für einen kleinen Stau sorgten. Denn Anfang der 70er Jahre gab es in Waldstetten noch 62 Milchviehalter mit insgesamt 241 Kühen.

In den Folgejahren wuchsen die Mechanisierung und damit die Produktivität rapide an und es zeigte sich schnell, dass insbesondere die Ställe viel zu klein dimensioniert waren. 1975 wurde bereits der erste Stall angebaut. Es folgten zahlreiche Vergrößerungen der Wirtschaftsgebäude, Neubauten von Fahrsilos und Güllegruben und entsprechend den familiären Entwicklungen auch Neubauten oder Aufstockungen von Wohnhäusern. Während 1969 die Sicherstellung der Ernährung im Vordergrund der landwirtschaftlichen Produktion stand, sprach man 15 Jahre später bereits von Milchseen und Butterbergen und die EU führte eine Milchkontingentierung ein. Bei Überlieferungen wurden Strafzahlungen fällig, so dass die Landwirte die Milch zeitweise an die Schweine verfütterten oder in die Güllegrube schütten mussten. Die Quotenregelung wurde 2015 zwar aufgehoben, doch auch diese Maßnahme trug wie der Zerfall der Preise für Getreide sowie für Schweine- und Rindfleisch zu Veränderungen in den Betrieben bei.

Feier am 23. und 24. November

Landwirtschaft wird in den fünf Betrieben nach wie vor betrieben. Die weitere Entwicklung wird in einem späteren Artikel und auch in einer Chronik zum 50-jährigen Bestehen der Aussiedlung dargestellt. Heute leben 22 Personen im „Fuchsenloch“. Zusammen mit den Waldstettener Vereinen und der Bevölkerung wird das Jubiläum am Wochenende 23. und 24. November gefeiert.

