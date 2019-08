Höpfingen.In Höpfingen wird an diesem Wochenende das Sportfest gefeiert mit einem großen sportlichen und unterhaltsamen Programm. Am Samstag, 27. Juli, sorgt die „VolXX Liga“ mit Pop, Rock, Schlager und volkstümlichen Partyhits für ausgelassene Stimmung im großen Festzelt auf dem TSV-Sportgelände. Am Sonntag und Montag ist dann noch mal vieles geboten. Bild: Veranstalter.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019