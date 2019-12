Vier Personen leicht verletzt

Höpfingen.Die Fahrerin eines Audi hat am Samstag gegen 10.15 Uhr an der Kreuzung Am Mantelsgraben/Friedensstraße die Vorfahrtsregelung missachtet und ist mit einer von rechts auf der Friedensstraße kommenden Fahrerin eines VW-Polo zusammengestoßen. Durch den Aufprall erlitten die die 23-jährige Polo-Fahrerin sowie zwei weitere Insassen leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden von mindestens 15 000 Euro, am Polo ein Schaden von 4000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

