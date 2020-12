Verfrühter Start in die Ferien – was nun?

Schüler hatten wahrscheinlich noch nie so lange frei wie in diesem Jahr. Eine Woche früher als geplant haben am Mittwoch die Weihnachtsferien begonnen. Die FN fragten bei drei Schülern nach.

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit Mittwoch befindet sich das Land im harten Lockdown. Damit einhergehend mussten auch Schulen und Kindergärten wieder ihre Pforten schließen. So starteten die Ferien

...