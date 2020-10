„Verein in Zukunft wieder lebendiger gestalten“

Höpfingen.Auf die Formalien reduziert war die am Samstag in der Obst- und Festhalle abgehaltene Jahreshauptversammlung des Kleintierzuchtvereins C772 Höpfingen, die auch Neuwahlen des Vorstands umfasste.

Vorsitzender Frank Friedel begrüßte die „kleine Runde“ und erinnerte nach dem Totengedenken an die wesentlichen Ereignisse des Zuchtjahrs 2019. Darunter fielen neun Versammlungen, die Durchführung der vierteljährlichen Hühnerimpfung und zahlreiche besuchte Ausstellungen, an denen die Höpfinger Züchter gute Ergebnisse erzielten. An Höhepunkten benannte Friedel das Gockelfest und die in Eberstadt gemeinsam mit dem Kleintierzuchtverein Buchen veranstaltete Lokalschau. „Für die Zukunft wäre es schön, den Verein wieder lebendiger zu gestalten mit weiteren Aktivitäten“, betonte er, ehe Schriftführerin Sabine Friedel näher auf die Ereignisse zu sprechen kam.

Taubenwart Reinhold Amend erinnerte an die Vereinsmeisterschaft Josef Franzwas mit seinen Modeneser gazzi auf der Lokalschau; auch bei der Tauberbischofsheimer Kreisschau hatten die Züchter Franzwa und Amend großen Erfolg mit ihren Tauben.

Meistertitel geholt

Kaninchenwart Josef Franzwa hob hervor, dass man mit Christina Nowotny und Reinhold Amend weitere Kaninchenzüchter begrüßte und erinnerte an drei Ausstellungen in Hausen, Eberstadt und Mudau sowie die Bundeskaninchenschau in Karlsruhe, an denen er Meistertitel errang.

Auch die Neuzüchtung Gudrun Franzwas (Klein-Rexe königsmantelgescheckt) erzielten bereits bei der ersten Bewertung nach Punkten erstklassige Ergebnisse; auf der Bundeskaninchenschau wurde sie Deutscher Vizemeister. In seiner Funktion aus Tätowiermeister hatte er im Zuchtjahr 2019 insgesamt 35 Kaninchen tätowiert.

Ronny Franzwa (Zuchtwart für Wassergeflügel und Hühner) hob hervor, dass sich bei der Lokalschau Luis Franzwa (Ko-Shamo gold-weizenfarbig) als erster Jugend-Vereinsmeister und Sebastian Nowotny (Zwerg-Seidenhühner weiß) als zweiter Vereinsmeister in die Siegerliste eintrugen. Erster Vereinsmeister (Großgeflügel) wurde die Zuchtgemeinschaft Nowotny mit Sundheimern, zweiter Vereinsmeister Susanne Gärtner (New Hampshire goldbraun).

Als erster Vereinsmeister bei den Zwerghühnern setzte sich Reinhold Amend (Bantam goldhalsig) vor dem zweitem Vereinsmeister Fredy Schlipf (Zwerg-Kraienköppe silberhalsig) durch. Die besten Tiere stellten Luis Franzwa (Jugend; Ko-Shamo gold-weizenfarbig), Katharina Herberich (Wassergeflügel; Fränkische Landgans), die Zuchtgemeinschaft Nowotny (Hühner; Sundheimer) sowie Fredy Schlipf (Zwerghühner; Zwerg-Kraienköppe silberhalsig). Bei der deutschen Meisterschaft in Leipzig wurde eine Henne Reinhold Amends mit „hervorragend“ bewertet; bei der Kreisgeflügelschau Tauberbischofsheim heimsten Luis Franzwa (Jugendkreismeister), Susanne Gärtner und die Zuchtgemeinschaft Nowotny mit der besten Gesamtleistung aller Großhühner züchterische Erfolge ein.

35 Tiere neu eingetragen

Zuchtbuchführerin Gudrun Franzwa zeigte sich zufrieden: Konnte sie im Zuchtjahr 2019 35 Tiere neu eintragen, waren es 2018 noch deren 50 gewesen. „Da im neuen Jahrgang zwei Züchter dazu kommen, bekommen wir sicher eine Steigerung“, ließ sie wissen. Die Berichte rundete Ringverteiler Winfried Kopanitsak ab. Er verteilte rund 1100 Ringe, was „ein neuer Rekordwert“ sei. Sehr ausführlich erinnerte Kopanitsak an die Einnahmen und Ausgaben, ehe ihm die Kassenprüfer Katharina und Markus Herberich solide Buchführung attestierten. Bürgermeister Adalbert Hauck gratulierte zu den beträchtlichen Zuchterfolgen und charakterisierte die Kleintierzüchter als „kleinen, aber feinen Verein“, was sich auch in den durchweg verpachteten Parzellen der Zuchtanlage im Lochbachgrund wieder spiegele.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzender Fredy Schlipf, Kassier Winfried Kopanitsak, Geflügelwart Ronny Franzwa, die Kassenprüfer Katharina und Markus Herberich, Taubenwart Reinhold Amend, Ringverteiler Winfried Kopanitsak und Jugendleiterin Christina Nowotny sowie die Beisitzer Michael Nowotny und Hubert Schmid bestätigt. Einstimmig wurde noch die Anschaffung neuer Zelte beschlossen, ehe Vorsitzender Frank Friedel allen Aktivposten herzlich dankte. ad

