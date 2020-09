„Unverzichtbare Rolle für die Zukunft“

Viel zu erzählen hatte Dieter Hellmann, Leiter des Forstbezirks Odenwald, bei einem informativen Spaziergang im Rahmen der Deutschen Waldtage am Sonntag in Höpfingen.

Höpfingen. Im Rahmen der Deutschen Waldtage, die Bundestagsabgeordneter Alois Gerig und Ernährungs-/Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Freitag in Berlin eröffnet hatten, fand am Sonntag eine interessante Wanderung

...