Unterstützung aus Königheim

Königheim/Höpfingen.Auf einen Vorschlag der DLRG-Gruppe Königheim, sich für den Erhalt des Familienbads Höpfingen einzusetzen, wies Hans-Peter Scheifele in der jüngsten Sitzung des Königheimer Gemeinderates hin. Vielleicht könne die Gemeinde trotz prekärer Haushaltslage Solidarität zeigen, zumal sich die DLRG-Ortsgruppe für die Einrichtung ehrenamtlich und finanziell engagiere. Werner Waltert sprach sich für die Gewährung eines kleinen Zuschusses aus. Bürgermeister Krug bedauerte, dass sich der Verein nicht direkt an die Verwaltung gewendet hatte. Er sicherte zu, dass das Thema in der März-Sitzung des Gemeinderats aufgegriffen werde. Bund und Ländern warf er vor, die Kommunen beim Erhalt der Schwimmbäder im Stich zu lassen. su

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020