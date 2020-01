„Unser Familienbad ist nur die Spitze des Eisbergs“

Höpfingen.Einen verhalten optimistischen Blick in die Zukunft warf am Montag Bürgermeister Adalbert Hauck, nachdem er zahlreiche interessierte Bürger nebst Ehrengästen aus Schulen, Banken und Vereinen sowie der Kommunalpolitik zur Eröffnungssitzung des Höpfinger Gemeinderats in der Obst- und Festhalle willkommen geheißen hatte.

Er leitete den Abend mit einem Rückblick auf das Jahr 2019 ein. Als zentralen „Pferdefuß“ charakterisierte er die Umstellung der Haushaltsrechnung von der Kameralistik auf die Doppik. Das sei rechtlich nötig gewesen, habe aber die ohnehin bekannten finanziellen Probleme Höpfingens schonungsloser denn je aufgedeckt. „Das bedeutet, dass wir uns Dinge, die wir heute haben, zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr leisten können“, betonte Hauck und definierte Zuweisungen des Landes als „derzeit größte Einkünfte der Kommune“.

Man hänge im Klartext „am Tropf des Landes“ und lebe über seine Verhältnisse, was vor allem an den Ausgaben für freiwillige Leistungen zugunsten der Bürger läge.

„Unser Familienbad ist aber nur die Spitze des Eisbergs“, relativierte der Rathauschef und kündigte „viele schmerzhafte Maßnahmen“ an, um den verfehlten Ausgleich von rund 300 000 Euro zu erreichen. Ein erster Schritt in diese Richtung waren die durchaus strittigen Erhöhungen der Eintrittspreise zum 1. Mai 2019.

Auf der Habenseite aber stehen im Rückblick die Sanierung der Außenbereiche des Kindergartens St. Lioba, die neue Kindertagesstätte St. Martin in ehemaligen Klassenzimmern der Hauptschule, die Neugestaltung des Schulhofs mit großem Einsatz der Eltern sowie das nunmehr erschlossene Neubaugebiet „Heidlein II“, in dem noch wenige Bauplätze zu haben sind. Auch die Änderung von Flächennutzungsplanen zum Ansiedeln eines Verbrauchermarkts an der B27 und des Seniorenzentrums seien Dinge, über die man sich freuen könne.

„Neu gemischte Karten“

Gleichsam bezeichnete Hauck die kommunalpolitische Arbeit als solide und erinnerte an „neu gemischte Karten“, zumal nach 37 Jahren Waldstettens Ortsvorsteher Helmut Hartmann verabschiedet wurde (Nachfolger: Andreas Schäfer).

Dennoch habe man 2019 einige ursprünglich fest eingeplante Projekte nicht realisieren können. „Wir wollten im Grunde noch viel mehr in Angriff nehmen, mussten durch die Doppik und viel geringer als gedacht ausgefallene Zuwendungen zur Stadtsanierung etwa die anstehende Sanierung der Waldstettener Dr.-Thomas-Nörber-Straße auf 2020 vertagen“, zeigte Hauck auf und ließ wissen, dass auch die Erschließung der Aussiedlerhöfe und des Gewerbegebiets „Mantelsgraben“ mit Glasfaserkabeln für schnelles Internet noch anstehe. Auch die Windkraft auf dem Kornberg sei wie der Gedanke an interkommunale Zusammenarbeit mit Hardheim und Walldürn weiter zu verfolgen. „Erste Schritte wurden schon gesetzt“, ließ das Gemeindeoberhaupt wissen.

Um handlungsfähig zu bleiben, sei Entscheidungen zum zeitnahen Handeln weiterhin oberste Priorität zuzumaßen. Das bedeutet im Hinblick auf die klammen Kassen die Trennung von befristeten Mitarbeitern des Familienbads sowie die Reduzierung auf 21 Öffnungsstunden (bisher 28) zum 1. März.

„Großes Ziel ist, das Bad zu erhalten“, konstatierte er und dankte neben den DLRG-Ortsgruppen aus Höpfingen, Hardheim und Königheim dem rührigen Förderverein „ProBad“. Weiterer Dank galt dem Gemeinderat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Bürger, den Bürgermeisterstellvertretern Andreas Fürst, Helmut Häfner und Herbert Frisch sowie den Ortsvorstehern Andreas Schäfer und Helmut Hartmann.

Auch kritische Töne

Hauck schlug auch kritische Töne an und beleuchtete gleich zwei Ärgernisse: Neben der mindestens viermal mutwillig stark beschädigten Weihnachtsdekoration an Altem Rathaus und Pfarrkirche St. Ägidius rügte er die Thematik achtlos weggeworfener Zigarettenkippen. „Ich bin sprachlos, wie wenig man sich um die Umwelt zu kümmern scheint.“

An Erlebtes und Anstehendes aus einem „arbeitsintensiven Kommunaljahr“, das nicht nur durch die doppische Buchführung eine gewisse Würze erfahren habe, erinnerte in diesem Jahr SPD-Fraktionssprecher Thomas Greulich. „Jahrelanges solides Wirtschaften wurde bestraft, indem Höpfingen vom Land als nicht mehr bedürftig eingestuft wurde“, bemerkte er und bezeichnete die Doppik als „versteckte Kommunalreform“, die nicht im Sinne des Landes sei. Schließlich werde Landflucht erst recht durch das Schließen öffentlicher Einrichtungen eintreten.

Weiter am Ball bleiben

„Freiwillige Ausgaben bedeuten ein Stück Lebensqualität für jeden“, schilderte Greulich. Trotzdessen habe etwa mit dem Abschluss der Stadtsanierung auch 2019 seine Sternstunden gehabt; für zukunftsgerechte Lösungen behufs weiterer Neubaugebiete in Höpfingen und Waldstetten, des Höpfinger Feuerwehrgerätehauses und der Waldstettener Turnhalle sowie interkommunaler Zusammenarbeit zum Wohle aller hieße es, weiter am Ball zu bleiben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020