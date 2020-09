Unfall verursacht und geflohen

Waldstetten.Ein Unbekannter war am Montagabend mit seinem Fahrzeug an einem Verkehrsunfall bei Waldstetten beteiligt und fuhr davon. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem VW auf der Landstraße 577 von Waldstetten in Richtung Walldürn. Nach dem Ortsausgang kam ihm ein weißer Kastenwagen entgegen. Im Bereich der dortigen Kurve prallten die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge zusammen. Während der VW-Fahrer sein Auto wendete und zur Unfallstelle zurückkehrte, fuhr der Transporter weiter. Durch den Unfall entstand an dem VW ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sollten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.09.2020