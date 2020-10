Umwelt- und Naturschutz im Fokus

Die Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz Hardheim (BGN) beteiligt sich an einem Widerspruch zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021.

Hardheim/Höpfingen. Wie der Vorsitzende der Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz Hardheim, Dieter Popp, erklärt, soll der Windkraftausbau der „öffentlichen Sicherheit“ dienen. „Dahingehend wären bestehende Gesetze leicht auszuhebeln und zu umgehen, bis hin zu möglichen Enteignungen“, lässt er wissen.

Dem setze man einen scharfen Widerspruch entgegen: „Wir können nicht zulassen, dass der ohnehin gebeutelte ländliche Raum noch weiter zerstört und ausgebeutet wird und dass Umwelt- und Naturschutzbelange einfach übergangen werden können“, betont er und rügt fehlende wissenschaftliche Transparenz. Werte wie Innovation, aber auch politische Glaubwürdigkeit und demokratische Ideale würden mit Füßen getreten.

„Profitabsichten“

„Vielleicht wird absichtlich ein Narrativ geschützt, das nur den Profitabsichten einzelner Gruppen dient“, mutmaßt er im Hinblick auf Fakten, wonach Entwicklungsländer laut dem Pariser Klimaabkommen zu keinerlei Senkung ihrer Co2-Emissionen verpflichtet seien und China als größter Co2-Produzent der Erde mit neun Gt/a mehr als zehnmal so viel Kohlenstoffdioxid wie die Bundesrepublik Deutschland (0,8 Gt/a) ausstoße, aber dank seinem Status als Entwicklungsland diesen Wert weiter erhöhen dürfe.

„Darüber wird die Öffentlichkeit leider nicht unterrichtet“, erklärt Popp in seiner den Fränkischen Nachrichten vorliegenden Stellungnahme und spricht von einer „medial propagierten Klimakatastrophe, die offenbar nur in Deutschland von Belang zu sein scheint“.

Speziell im Bezug auf die Windkraft könne man nicht sagen, dass der Bau von Anlagen zur Erzeugung von Strom durch erneuerbare Energien im öffentlichen Interesse läge oder der öffentlichen Sicherheit diene. „Das genaue Gegenteil ist der Fall“, betont Dieter Popp: „Mit einer solchen Formulierung als gesetzliche Reglung im EEG 2021 würden etablierte gesellschaftliche Regeln und Grundsätze eklatant gebrochen (Grundgesetz Artikel 11, 13, 18, 21, 24, 28, 35 und 73); dem demokratischen sozialen Rechtsstaatprinzip widersprochen (soziale Marktwirtschaft, zunehmende Privilegierung / Subventionierung/Verschuldung, weitere Umverteilung von Vermögen von unten nach oben) und die Möglichkeiten demokratischer Mitwirkung weiter beschnitten werden (Bürgermeinung, Fragen zum Gemeinwesen, Mitwirkung im Gesetzgebungsverfahren), aber auch physikalische, technische und ökonomische Tatsachen ignoriert (Flächen- und Rohstoffverbrauch/Leistungsdichte/Wirkungsgrad/Wirtschaftlichkeit/Marktregulierung) werden. „Damit einher geht ein weiterer Kompetenz- und Vertrauensverlust in Politik und Regierungen, was zur unbedingt zu verhindernden Spaltung der Gesellschaft sowie zu einer gewissen Politikverdrossenheit weiter beitragen könnte“, vermutet er.

Kritische Prüfungen

In Deutschland werde an „Energiewende“ und „Windkraft“ geglaubt, während in anderen Ländern das Augenmerk auf kritischen Prüfungen, innovativen Forschungen und nüchternem Rechnen ruhe.

Dafür aber habe die „Energiewende“ bewirkt, dass Deutschland nach Dänemark den zweiten Platz weltweit mit dem höchsten Haushalts-Strompreis innehabe, die Zerstörung der Natur mit hunderttausenden getöteten Vögeln und Fledermäusen sowie 1200 Milliarden Fluginsekten teils streng geschützter Arten in vollem Gange sei und gerade die Landbevölkerung durch Schlagschatten, Infraschall und gesundheitliche Beeinträchtigungen „drangsaliert“ werde.

Dafür seien auf der anderen Seite keine signifikanten Senkungen der Co2-Emissionen registriert worden – trotz massiven Ausbaus gerade auf dem Sektor der Windenergie. Die Nutzung ohnehin schon privilegierter „erneuerbarer Energien“ zur Stromerzeugung diene laut Popp und der BGN zusammenfassend „nur den Profit-Interessen und politisch-ideologischen Dogmen“.

Auf der anderen Seite wurde man bereits tätig: „Unser Veto wurde an alle Fraktionen des Bundestags, an den Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, an den Wirtschaftsausschuss und die Bundestagsabgeordneten weitergeleitet“, betont er abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020