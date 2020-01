Treffpunkt für Musiker und Künstler

Vor einem Jahr machten sich Jürgen „Uno Kuhno“ Kuhn und Josef „Mojo“ König auf zu neuen Wegen, die sie mit dem ersten Höpfinger Musiker- und Künstlerstammtisch beschritten.

Höpfingen. Schnell etablierte sich das Format: Jeden zweiten Dienstag im Monat treffen sich zahlreiche Musiker, Künstler und Interessierte im Restaurant Schmitt. Dort stieg am Samstag auch der „Neujahrs-Aufklang“ zum einjährigen Bestehen, der ein Bild aus so leuchtenden „Farben“ wie Musik, Poesie, Höflichkeit und Freundschaft zeichnete.

Genau darauf fokussierte sich Jürgen Kuhn in seiner Begrüßung. „Aus Fremden wurden Freunde, die an einem Stammtisch in wertschätzender Atmosphäre miteinander sprechen“, hielt er fest und reflektierte die Gründung des Stammtischs sowie die Eröffnung der Lounge im Restaurant Schmitt in wenigen wie treffenden Worten.

Den Abend gestalteten schließlich Aktive aus dem „Dunstkreis“ der Stammtischrunden – teilweise sogar in Konstellationen, die sich erst über zufällige Kontakte an diesen Abenden ergaben.

Mit Country-Rock der alten Schule eröffnete die Formation „Hear“ um den in Neusaß-Ziegelhütte wirkenden Künstler Rainer Englert den Abend, ehe der Pülfringer Roland Scherer mit dem amüsanten und doch tiefsinnigen Dialektgedicht zum Thema „Bitte und Danke“ den Nagel auf den Kopf traf: Gekonnt hinterfragte der Hobbydichter manchen Sachverhalt, den die Gesellschaft oft als Selbstverständlichkeit gar nicht weiter beachtet.

Aus Hettingen war mit seiner Gitarre der gut gelaunte Barde Fredy Hollschuh angereist, der sich mit den Titeln „Butterfly“, „Leaving On A Jet Plane“ und „Nessaja“ im Dreieck Chanson-Schlager-Singer/Songwriter aufhielt. Er animierte zum Mitsingen, aber auch zum Nachdenken: Welchen Sinn hat eigentlich das allzu oft nicht nur in der Musik vorherrschende Genre- und Schubladendenken?

Eigentlich ist doch Musik in erster Linie Musik und verbindet ihre Freunde miteinander. Selbst, wenn es der oftmals verkannte deutsche Schlager ist, den Adolf Nohe als ältester Teilnehmer des Abends präsentierte: Mit seinem Akkordeon brachte er die 50er-Jahre-Klassiker „Marina“ und „La Paloma“ sowie die bereits 1946 von Rudi Schuricke erstmals angestimmte Ode an die „Capri-Fischer“ zu Gehör und bewies, dass man für Lebensfreude und gute Musik niemals zu alt ist.

Ein Duo, das es ohne den Stammtisch wohl nie gegeben hätte, betrat mit Charlotte Schinnagel und Harald Eirich die Bühne. „Wir merkten im Gespräch rasch, denselben Musikgeschmack zu haben“, betonten sie und legten los. Für das Publikum bedeutete ihre akustische wie geschmackvolle Präsenz ein Wiederhören mit Liedern wie „The Rose“ und „Have You Ever Seen The Rain?“.

Nach der Pause – in der Fingerfood aus dreierlei Nationen und der Küche von Martin Schmitt und den Seinigen eine kulinarische Weltreise gestattete – wurde das packende Flair des Abends noch intimer. Man könnte auch sagen: Es wurde noch persönlicher. Dafür bürgte Josef „Mojo“ König, der die Seiten „eines ganz anderen Mojo“ zeigte. Das tat er mit einer sehr privaten Auswahl seiner Stücke. Nach Lothar Zenettis bewegenden, zum Blick hinter die Kulissen animierenden Worten „Was keiner wagt“, die Konstantin Wecker einst vertont hatte, präsentierte er ein selbst geschriebenes Stück, mit dem er die Lebensgeschichte seines vor zwölf Jahren verstorbenen Vaters und partiell seiner eigenen Vita, aber auch einen Aufruf zu familiärer Liebe und Zusammenhalt verband.

Nicht minder zu Herzen gingen ein ob seiner Ehrlichkeit besonders berührendes Liebeslied, das er auf Basis eines Springsteen-Titels auf seine Frau Anke bezog, sowie der auf Wunsch zahlreicher Gäste angespielte Heimatgruß „Mein Höpfi“.

Heiterkeit kehrte dann bei Roland Scherers Schwank über die Flasche Gewürztraminer ein, die als an Geburtstagen verschenkter Wanderpokal „von Schlawinerfreund zu Schlawinerfreund“ wanderte. Das verband er mit einem Appell an alle Schenkenden: Man soll nur Wein verschenken, den man selbst gerne trinkt, sonst kommt das gallige Gesöff irgendwann wieder als Präsent zuhause an.

Abgerundet wurde der Abend durch drei bemerkenswerte Gastspiele: Nachdem Angela Bechtold und Christoph Ackermann den „Neujahrs-Aufklang“ mit Banjo und Querflöte bereichert hatten, blieb Angela Bechtold auf der Bühne und stellte gemeinsam mit dem äußerst talentierten Klarinettisten Jan König das anspruchsvolle, dem Impressionismus entstammende Werk „Sicilienne Opus 78“ vor. So kam es zu später Stunde zu einem Ausflug in die E-Musik, der dem Publikum ebenso gut gefiel wie die kraftvolle Rock-Performance der um Frank Pahl formierten Band „AcousticOpen“, die unter anderem Joe Cockers 1987er Erfolg „Unchain My Heart“ zu Gehör brachten. Beim Schlusslied „Warte niemals, bis du Zeit hast“ traten Jürgen Kuhn und Josef König als Duett auf. Und nun wurde es gemütlich: Die Bühne stand allen offen, die spontan Lust hatten.

Einen nicht unerheblichen Anteil zum urigen Charisma des Abends hatte Ralf „Zack“ Zang inne, der voll einnehmender Lockerheit mit zahlreichen Parodien und Anekdoten die Kunst und das Leben glossierte. Er wurde in Jürgen Kuhns Dankeswort ebenso bedacht und gelobt wie Walter Hilpert, Ralf „Kimbel“ Kinbacher, Annette Bechtold, Anke König sowie Martin und Heike Schmitt. Erfreut verkündete Kuhn, dass der Kindergarten St. Lioba den Erlös des Abends erhalten wird. Schließlich traten die Künstler allesamt ohne Gage auf.

