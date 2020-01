Tolle Leistungen entsprechend gewürdigt

Höpfingen.Einen wichtigen Eckpfeiler der Eröffnungssitzungen des Höpfinger Gemeinderats bildet seit jeher die Ehrung von besonders engagierten Bürgern. Auch am Montag verteilte Bürgermeister Adalbert Hauck nebst seinen Stellvertretern Andreas Fürst, Helmut Häfner und Herbert Frisch etliche Urkunden und Gemeindemedaillen.

Eingangs hielt Hauck fest, dass es nicht um materielle „Entlohnungen“ gehe, sondern um eine ideelle Wertschätzung seitens der Gemeinde, die mit dieser Ehrung die Freude ihrer Bürger teilt.

In der Sparte schulischer und beruflicher Erfolge wurde Marven Reinhard zum mit 1,8 absolvierten Bachelor im Studiengang Maschinenbau mit den bestem Wünschen für seine Zukunft ausgezeichnet, ehe der Bürgermeister zu den Ehrungen für sportliche Erfolge und Vereinsarbeit überleitete.

Er begann mit dem Kleintierzuchtverein C772 Höpfingen und gratulierte Josef Franzwa (Landesmeister Kaninchen; Rasse Farbenzwerge blau/marderfarbig), Gudrun Franzwa (Deutsche Vizemeisterin Kaninchen; Rasse Klein-Rexe königsmantel-gescheckt) sowie Ronny Franzwa (Deutscher Meister Hühner; Rasse Bantam/gold-porzellenfarbig und orangehalsig) und Markus Herberich (Badischer Meister Hühner; Rasse Brahma blau-silberfarbig gebändert mit Orangerücken).

Aus dem DRK-Ortsverein (Jugendrotkreuz) wurden die aus Nele Baumann, Gloria Engler, Selina Häfner, Clea Priwitzer, Emma Sauer und Johanna Seufert (Stufe I) geehrt. Ebenso wie die aus Lara Bischof, Mona Engel, Doreen Häfner, Finja Hauk, Annika Janson, Eva Janson, Mailin Schell, Klara Schottenberger, Jasmin Schuhmacher und Alina Seufert (Stufe II) bestehenden Jugendrotkreuzgruppen. Ausgezeichnet wurden auch die aus Amalia Volk, Hannah Schell, Lina Sauer, Lena Dörr, Phil Geier, Hedda Dargatz, Sanna Keimig, Svenja Weidner, Johannes Nied, Tyra Lindenau, Antonia Nied, Emily Schulze, Mia Rathmann und Leela Walter bestehenden Bambini sowie die Gruppenleiter Michaela Greß, Beatrix Hilpert, Diana Nied, Kirstin Kuhn-Weidner und Ronja Weber sowie Michaela Greß, Rebecca Eiermann und Diana Nied als Begleitpersonen für das hervorragende Abschneiden bei Kreisentscheid und Landeswettbewerb. .

Aus den Reihen des TSV Höpfingen wurden die erfolgreichen Leichtathleten Sebastian Trunk, Paul Pfefferkorn und Simon Kaufmann für ihre Erfolge ausgezeichnet.

Zum bestandenen Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze erhielten Chiara Ballweg und Nina Klotzbücher (Musikkapelle Waldstetten) Medaillen und Urkunden; Jungdirigent Simon Blau erhielt die Gratulation zur bestandenen Seminar „Dirigentenausbildung Kompakt! Basis“.

Aus der DLRG Höpfingen wurden Lara Eiermann, Finja Hauk, Alina Dorner, Eva Janson, Maya Sauer, Helena Schell, Maris Weniger, Jonas Bischof, Tim Baumann, Cedric Dörr und Martin Kaiser für ihr sehr gutes Abschneiden bei den Bezirksmeisterschaften der DLRG-Jugend im Bezirk „Frankenland“ gewürdigt. Weiteres Lob galt Enya Farrenkopf, Kathrin Kreuzer und Kim Knapp-Holldorf von den Höpfinger Pferdefreunden.

Eine besondere Anerkennung erfuhr das ehrenamtliche Engagement von Kurt Schlegel, der aus eigenem Antrieb durch Höpfingen zieht und Müll aufsammelt – darunter auch Zigarettenkippen. Dafür würdigte ihn Bürgermeister Hauck mit der Ehrenmedaille der Gemeinde Höpfingen für „absolut vorbildliches bürgerschaftliches Engagement, das zum Nach- und Mitmachen einlädt“.

Schließlich leitete Hauck zu den Blutspenderehrungen über und dankte den Spendern für ihren Einsatz: „Blut spenden bedeutet Leben retten“, hielt er fest und ehrte Tanja Bischof, Jens Eiermann, Lorenz Frisch, Tobias Kaiser, Benjamin Kaiser, Manfred Knapp-Holldorf, Bastian Marek, Nils Schell und Christian Wüst für jeweils zehnmaliges Blutspenden mit der Ehrennadel in Gold. Die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz für 25 Blutspenden ging an Matthias Götz, Sonja Heffner, Frauke Link und Petra Zver; für 50-maliges Blutspenden erhielten Sylvia Goldschmidt, Reinhold Hefner, Martina Kraft, Michael Löffler, Marion Schäfer und Norbert Seber die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz.

Als stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins nutzte Helmut Häfner die Gelegenheit zum Dank: „Jeder Blutspender setzt sich für die Gesellschaft ein“, betonte er und lobte den hohen Anteil an Erstspendern. Stolz könne man zudem auf die Nachwuchsarbeit sein, und darauf, dass man nach aktueller Sachlage noch 2020 den 16 000. Blutspender in Höpfingen begrüßen könne.

