„Tiergeschichten gehen natürlich immer“

Höpfingen.Ganz gleich, ob von Ephraim Kishon, Klaus Klages, Umberto Eco oder gar Heino, der bereits zwei Autobiographien veröffentlichte: Bücher gibt es für jeden Geschmack und jede Altersklasse.

Dass Kinder gerne Neues entdecken, ist bekannt – und beim Kennenlernen des Hobbys „Lesen“ ist ihnen der „Frederick-Tag“ behilflich“, an dem sich auch die Höpfinger Gemeindebücherei beteiligt. Dabei waren neben zahlreichen Kindern und Eltern auch die Fränkischen Nachrichten.

„Ein lesens- und empfehlenswertes Kinderbuch muss nicht nur Spaß machen, sondern auch einen pädagogisch wertvollen Effekt bieten“, berichtet Ingrid Engel. Dabei haben die jungen Leser ihre ganz eigenen Vorlieben: „Was immer geht, sind natürlich Geschichten rund um Tiere“, so die ehrenamtlich tätige Bücherei-Leiterin.

Aber auch tiefgehendere Themen sprechen die Kleinen durchaus an, wie sie erklärt: „Wichtig ist für Kinder, dass sie sich zum gewissen Grad in den Handlungen der Bücher wieder finden und Anknüpfungspunkte zum Alltag in der Familie, im Kindergarten oder in der Schule erkennen können – so sind auch Geschichten, die etwa eine ‚Streitkultur’ kindgerecht darstellen oder von Toleranz, Mut, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit handeln, ideale Inhalte eines hochwertigen Kinderbuchs“, hält Ingrid Engel fest. Das trifft fraglos auch auf „Die Familie Steinkauz“ zu: Das Unterhaltungs- und Lerneffekte in sich vereinende, von Anne Möller geschriebene Sachbilderbuch, wurde für das gleich zweimal aufgebaute, mit bunten Zeichnungen die Handlungen nacherzählende „Bilderbuchkino“ ausgewählt.

Im Zentrum steht das Leben, Lieben und Leiden eines jungen Steinkauzes, der seinen Lebensraum sucht und in einem alten Apfelbaum findet. Die zauberhafte Geschichte begeisterte die jungen Zuhörer genau wie die liebevoll illustrierten Bilder.

Wie Ingrid Engel beim Aufräumen des Dia-Projektors bekannt gibt, sei aber auch das Ansehen von Diafilmen ein Erlebnis für die Kinder: „Filme und DVDs bekommen sie überall, Dias kennen aber nur noch die Wenigsten – und Kinder lernen immer gern etwas Neues kennen“, berichtet die pensionierte Lehrerin lächelnd.

Auf die Abenteuer der Familie Steinkauz war Engel über die jährlich zum „Frederick-Tag“ herausgegebene Empfehlungsliste der in Karlsruhe ansässigen Fachstelle für das Büchereiwesen aufmerksam geworden, wie sie erklärt.

Wortschatz verbessern

Aber welche Intention liegt dem Aktionstag eigentlich zugrunde? Eine Frage, die Ingrid Engel sofort beantworten kann: „Die klassische Zielgruppe sind Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Es geht darum, sie zum Lesen zu animieren und dadurch vielleicht den Wortschatz und die Lesefertigkeiten zu verbessern“, verdeutlicht sie und verweist auf eine sicher nicht nur der kleinen Geschenke wegen Jahr für Jahr sehr gute Resonanz – viele Kinder bringen mit der Zeit ihre jüngeren Geschwister oder ihre Freunde mit und kommen jeden Herbst wieder.

„Wir gewinnen bei diesem Tag auch immer neue Leser und teilweise sogar Eltern, die nur ihrer Kinder wegen unsere Bücherei aufsuchen und das Angebot zu schätzen lernen“, freut sie sich und bezeichnet das Lesen als „schönes und bildendes Hobby, das man so früh wie möglich beginnen sollte“.

Und wer das Lesen für sich entdecken und in guter Literatur einen treuen Freund auf Lebenszeit finden möchte, ist in der Höpfinger Gemeindebücherei angesichts des reichhaltigen Angebots nicht am falschen Ort: Stichhaltige – und in buchstäblichem Sinne „er-lesenswerte“ – Argumente für das Lesen dürfte der reichhaltige, rund 5500 Bücher, Hörspiele, Hörbücher und Zeitschriften umfassende Bestand ihnen ja durchaus liefern. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019