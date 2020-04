Terrassen und Balkone als Konzertbühne

Konzerte sind derzeit eine schwierige Angelegenheit – aber machbar. Der Musikverein Höpfingen ließ bereits zum vierten Mal Beethovens „Ode an die Freude“ erklingen.

Höpfingen. Über 40 Musiker der Jugend- und Trachtenkapelle des Musikvereins Höpfingen spielten am Ostersonntag auf. Jeder für sich oder mit der Familie und doch alle irgendwie zusammen bei einem Terassen- und Balkonkonzert. So spielten sie am Vormittag auf Wunsch des ehemaligen Höpfinger Pfarrers Andreas Rapp das Kirchenlied „Halleluja – Lasst uns singen“. Es war für ihn eine Herzensangelegenheit, dass die frohe Botschaft musikalisch verkündet wird, da die Messfeiern momentan nicht gemeinsam gefeiert werden können. Dem kamen die Höpfinger Musiker gerne nach.

Deutschlandweite Aktion

Und am Abend pünktlich auf den sechsten Glockenschlag des 18-Uhr-Läutens wurde gemeinsam Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ zum deutschlandweiten Corona-Balkon- und Terrassenkonzert bereits zum vierten Mal angespielt. Immer mehr Höpfinger Bürger öffnen inzwischen kurz vor 18 Uhr ihre Fenster oder kommen auf die Balkone, um den Klängen der Musiker zu lauschen und sie danach mit kräftigen Applaus für ihr musikalisches Engagement zu belohnen.

Die Nachbaren hören mit

Für die begeisterten Musiker ist es natürlich nicht einfach, während dieser Zeit auf das gemeinsame Proben und Miteinander zu verzichten, und so nahm man schnell am Aufruf des Blasmusikverbandes teil. Beim ersten Spiel vor vier Wochen waren sich die Beteiligten nicht sicher, ob diese Idee funktionieren kann, doch schnell stellte sich heraus, dass die Musiker gut verteilt im Ort wohnten und man meist einen Musiker in der Nachbarschaft hört.

Am Ostersonntag wurde das Musizieren durch einen zuvor stattfindenden Musikerfrühshoppen im Video-Chat abgestimmt. Und so kam es, dass die Kapellenmitglieder doch gemeinsam vor ihren Bildschirmen spielten und ihre Musikerkollegen sahen, dirigiert von ihrem Dirigenten Holger Dörr online per Video- Konferenz. Somit hat das Zeitalter der Digitalisierung auch beim gemeinsamen Musizieren Einzug gehalten.

Der Musikverein Höpfingen freut sich über viele Zuhörer an den nächsten Sonntagen, bis die gemeinsame Probe wieder stattfinden kann. Bis dahin heißt es: sonntags um 18 Uhr die Fenster öffnen und nach dem sechsten Glockenschlag mitsingen.

