Strickrekord gab den Anstoß

Der neu ins Leben gerufene Strick- und Handarbeitstreff des Heimatvereins Höpfingen war bereits bei seiner „Feuertaufe“ am Montag ein voller Erfolg.

Höpfingen. Ein Duft von frisch gekochtem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen erfüllte das „Königheimer Höfllein“ im Gebäude des Heimatvereins Höpfingen. Denn am Montag trafen sich mehr als 20 Frauen zum ersten Strick- und Handarbeitstreff in den Räumen der Spinnstube, um sich über Erfahrungen mit Wolle, Stricken und Handarbeit auszutauschen.

Übrigens fand der Treff auf den Tag genau 25 Jahre nach der ersten Spinnstube statt – diese war nämlich am 2. März 1995. Edeltrud Hauck war damals Vorsitzende des Heimatvereins und auch ein Vierteljahrhundert später sitzt sie wieder mit am Tisch, diesmal mit Stricknadeln und Wolle in der Hand.

„Gut angelaufen“

„Wir sind froh, dass es so gut angelaufen ist“, sagen die Initiatoren Sigrid Moldaschl und Gertrud Schlegel. Die Idee kam den beiden Damen, die auch in der Spinnstube aktiv sind, schon vor mehr als zwei Jahren. Den endgültigen Anstoß zur Umsetzung gab der Strickrekord im vergangenen September.

„Da hatten die beiden eine wirklich gute Idee“, findet auch Maria Böhrer. Die Ideengeberin des Strickrekords ließ es sich natürlich nicht nehmen, auch hier ihre Stricknadeln glühen zu lassen.

Im Vorfeld zum ersten Treffen baten Moldalschl und Schlegel die Teilnehmer, sich anzumelden: „Wir wollten einen groben Überblick haben, wie viele Leute kommen.“ Mehr als 20 Damen waren es dann an der Zahl, und sie kamen nicht nur aus Höpfingen. Auch aus Hardheim, Rütschdorf und Altheim hatten sich Strickfreudige im „Königheimer Höflein“ eingefunden.

„Da es das Altenwerk in Höpfingen nicht mehr gibt, kommen auch von dort einige Frauen zu uns. Die haben sich auch immer zum Stricken verabredet“, sagt Sigrid Moldaschl im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Aufgrund der Anzahl an Anmeldungen fand der Stricktreff in den Räumlichkeiten der Spinnstube statt, da wurde es gegen Ende allerdings ziemlich kuschelig eng. „Wir haben die Möglichkeit, beim nächsten Mal in die große Bürgerstube umzuziehen, dort haben bis zu 50 Leute drin Platz“, zeigt sich Sigrid Moldaschl begeistert.

Klatsch und Tratsch aus „Höpfi“

Neben dem Austausch über verschiedene Themen rund um Handarbeit und Stricken spielte natürlich auch das gemütliche Beisammensein eine Rolle.

Bei einem Stück selbst gebackenem Kuchen und einer Tasse Kaffee unterhielten sich die Damen über den neuesten Klatsch und Tratsch aus „Höpfi“ und Umgebung.

