„Strick, strick, hurra – Höpfingen holt Rekord“

Über 189 Teilnehmer, die eine halbe Stunde am Stück stricken, wurden benötigt, um den bisherigen „Deutschland-Rekord der meisten gemeinsam strickenden Personen“ zu überbieten. Mit 466 wurde dieses Ziel im Rahmen des „Höpfemer Quetschefeschts“ am 29. September deutlich übertroffen. Das Bild entstand kurz nachdem der Startschuss gefallen war – und zeigt Jung und Alt in Aktion vor der Obst- und Festhalle.