Stets bereit, Bestleistungen zu erbringen

Hardheim.Wegen der derzeitigen Einschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie verzichtete die Hollerbach-Gruppe auf die traditionelle Weihnachtsfeier.

Um aber den langjährigen und verdienten Mitarbeitern für die Treue zu den Unternehmen zu danken, fand auf dem weitläufigen Areal der ehemaligen Nike-Raketenstation eine kleine Feierstunde mit Übergabe von Urkunden und Geldgeschenken statt.

Verlässlichkeit gelobt

Dr. Maximilian Hollerbach begrüßte auch in Namen seiner Schwester die Arbeitsjubilare von Hollerbach-Bau GmbH, E. Müller GmbH, Universalprojekt GmbH, Schölch und Breitenbach. Er dankte allen für die langjährige Betriebszugehörigkeit, für die Verlässlichkeit und die stete Bereitschaft, Bestleistungen zu erbringen. Mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr könne man für alle Unternehmensbereiche zusammenfassen, dass die Corona-Krise bisher zwar nicht bekannte Umstände und Einschränkungen mit sich gebracht habe, aber dennoch die Chance bot, dass alle Mitarbeiter der Hollerbach-Gruppe über sich hinausgewachsen seien und sich mit Energie den neuen Herausforderungen gestellt hätten. Einen positiven Ausblick für die Bau- und Metallfirmen der Unternehmensgruppe gab Dr. Maximilian Hollerbach, denn die Auftragsbücher seien prall voll und die Auslastung gehe bis weit in das Jahr 2021 hinein.

Für den Bereich von Universalprojekt GmbH, so berichtete Dr. Antonia Hollerbach, habe man schnell erkannt, dass im Einzelhandel – dem größten Kundensegment des Unternehmens – Corona-bedingt eine große Unsicherheit herrsche. Darum sei eine weitere Diversifizierung des Kundenportfolios und eine Erweiterung auf die Bereiche Office und Privatkunden unbedingt notwendig gewesen. „Die derzeitige Pandemie ist zweifelsohne eine große Herausforderung für alle Betriebe der Unternehmensgruppe gewesen. Dennoch haben sich die Mitarbeiter aller Betriebe diesen mit Bravur gestellt, seien flexibel gewesen und hätten ihr Bestes gegeben“, so Dr. Antonia Hollerbach. Wenn es betriebsbedingte Einschränkungen gegeben habe, seien diese in keinem Fall zulasten der Beschäftigten gegangen.

Umso mehr gebe es Anlass, sich bei allen Beschäftigten der Unternehmensgruppe für deren Einsatzfreude, für die Leistungsbereitschaft und insbesondere für die Treue zu den Unternehmen zu bedanken.

„Das ist unser großes Plus, dass unsere Mitarbeiter absolut zu unseren Firmen stehen und durch ihre Arbeit für Unternehmen und Kunden Solidarität und Mitverantwortung zeigen. „Unsere Mitarbeiter sind unser nicht finanziell messbares Kapital“ so Dr. Antonia Hollerbach. Mit einem gesunden Mix aus Erfahrung und neuen Techniken, mit „alt gedienten“ Mitarbeitern und „Neulingen“ könne man immer wieder auf der Höhe der neuesten Entwicklung der Technik und des Designs und der „angesagten“ Trends agieren und die Kunden überzeugen. Jeder Einzelne bringe sich menschlich wie fachlich in die Firmenfamilie ein, sei für Veränderungen bereit und an jeder Stelle einsetzbar – und das auch in der derzeit schwierigen Corona-Zeit.

Wertvolles Wissen

Anschließend dankten die Geschwister Hollerbach gemeinsam den 31 Mitarbeitern der verschiedenen Betriebe der Hollerbach-Gruppe für deren langjährige Treue. „Sie verkörpern das ungeschriebene, aber umso wertvollere Wissen unserer Unternehmen und geben diese Informationen an die jüngeren Kollegen weiter. Damit haben Sie nicht nur die Vergangenheit in unseren Betrieben gestaltet, sondern auch die zuverlässige Richtung in die Zukunft programmiert“, so deren Tenor bei der Verleihung der Präsente an die Jubilare. hs

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020