Spende des Lions-Clubs für die Jugendkapelle Höpfingen

Höpfingen.Über eine weitere Spende freut sich die Jugendkapelle des Musikvereins Höpfingen, deren Probe am Sonntagmorgen von einem sehr positiv stimmenden Anlass unterbrochen wurde: Der Lions-Club Madonnenland überreichte dem Vorsitzenden Elmar Kaiser und Dirigent Holger Dörr einen symbolischen Scheck in Höhe von 1500 Euro für die Jugendarbeit. Präsident Michael Kuhn erläuterte bei der Übergabe die Bedeutung der „Lions-Familie“, die Geld sammelt, um es bedürftigen und in Not geratenen Menschen oder verschiedenen Projekten zum Wohle der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Dazu tragen in der Region wesentlich zwei Aktionen bei: Zum Einen die „Lions-Glücks-Adventskalender“, zum Anderen die „Lions-Party-Night“ in der Hardheimer Erftalhalle. Dirigent Holger Dörr freute sich über die Spende und betonte, dass das Geld „gut aufgehoben“ ist und speziell bei den Vorbereitungen auf das Weihnachtskonzert am 25. Dezember in der Obst- und Festhalle erfreut entgegengenommen wird. „Allein der Kauf von Notenblättern für neue Stücke geht locker in den vierstelligen Bereich“, räumte Dörr ein, ehe auch Vorsitzender Elmar Kaiser sich für die Unterstützung bedankte. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019