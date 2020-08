Sommerserenade in Höpfingen

Höpfingen.Eine kleine Sommerserenade veranstaltet die Trachtenkapelle an diesem Freitag um 19 Uhr auf dem Schulsportgelände in Höpfingen. Einlass ist um 18.30 Uhr. Dieses kostenlose Open-Air Konzert findet im Freien statt. Es können Sitzgelegenheiten wie Decken oder Stühle mitgebracht werden. Ein Getränkeverkauf findet statt. Mit diesem Platzkonzert möchten die Musiker nach langer, Corona-bedingter Enthaltsamkeit ihre Zuhörer in der Öffentlichkeit erfreuen.

Veranstaltungsregeln sind unter www.musikverein-hoepfingen.de oder der Facebook-Seite des Musikvereins abrufbar. Die wichtigsten Regeln für das Konzert: Einhaltung der Abstandsregeln, kontrollierter und protokollierter Zugang zum Schulsportgelände über Rudolph-Engel-Weg nur mit Mund-Nasen-Bedeckung (am Veranstaltungsort kann dieser abgenommen werden), Begrenzung der Zuschauerzahl in den verschiedenen Bereichen des Schulsportgeländes. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020