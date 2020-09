Serenade lockte zahlreiche Besucher

Höpfingen/Glashofen.Nachdem die kleine Sommerserenade in Höpfingen großen Anklang bei der Höpfinger Bevölkerung fand, wiederholte die Trachtenkapelle Höpfingen dies auch in Glashofen, ihrem derzeitigen Probeort. Viele Bewohner aus den Höhengemeinden waren gekommen, um den Klängen der Trachtenkapelle zu lauschen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Elmar Kaiser startete das rund einstündige Programm der Musiker. Neben bekannten Melodien aus den Medleys von „ABBA“ und den „Beach Boys“, erklangen Polkas wie der „Böhmische Traum“ und Märsche wie der „Deutschmeister Regimentsmarsch“. Spätestens beim Marsch „Hoch Badnerland“ hätten die Konzertbesucher gerne mitgesungen, was durch die Hygieneregeln jedoch untersagt war. Bild: Trachtenkapelle

