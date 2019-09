Schlachtfest der „Schnapsbrenner“

Höpfingen.Ein buntes und vielfältiges Programm bieten die „Schnapsbrenner“ der FG am Schlachtfest von Freitag, 13., bis Montag, 16. September, an der FG-Halle.

Unter dem Motto „Hütt’ngaudi“ gibt es „rund um den Ochs vom Spieß“ ein passendes Menü. Auch eine vegetarische Variante ist möglich. Ralf „Zack“ Zang unterhält mit Comedy „Hausmacher Art“, die „Schwanbergstürmer“ spielen zünftige Musik. Die „Schnapsbrenner“ sorgen zudem für das typische Hüttenflair.

Für das Darts-Turnier am Festsamstag ab 16 Uhr können sich Zweier-Teams unter dart@fgh70.de anmelden, eine Startgebühr wird erhoben. Anmeldeschluss ist bis 12 Uhr am Turniersamstag. Im Anschluss gibt es mit der Neon-Party einen farbenfrohen Party- Abschluss mit Musik und Barbetrieb. Am Sonntag sorgt ein Kinderprogramm für Spiel und Spaß bei den kleinen Gästen. Zum Abschluss bietet der Montag zum Mittagstisch nochmal die Spezialitäten aus der Schlachtküche.

Das Brühgelderennen am Sonntag, 15. September, musste aufgrund mangelnder Teilnehmerteams abgesagt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.09.2019