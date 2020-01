Rund 30 Ehrenamtliche leisteten rund 1100 Arbeitsstunden

Höpfingen.Rück- und Ausblick vereinte die 41. Mitgliederversammlung des Sportfischervereins Höpfingen, die am Freitag im Restaurant „Schmitt“ stattfand.

Nach der Begrüßung und dem Totengedenken erinnerte Vorsitzender Thomas Weidner an das dank zahlreicher Veranstaltungen und Arbeitseinsätze durchaus intensive Jahr 2019: Mit Pflegemaßnahmen am Lochbach und beiden Anglerseen sowie diversen Reparatur- und Verschönerungsarbeiten an der Anglerhütte mit tatkräftiger Unterstützung der Jugend wurde dem Bestreben um naturnahen Erhalt des Lochsee-Areals Rechnung getragen.

Neben den üblichen Pflegearbeiten hat insbesondere der eingewanderte Biber zu einen erheblich gesteigerten Kontroll- und Arbeitsaufwand geführt. Zahlreiche durch den Biber verursachte Schäden am Damm des Lochsees wurden beseitigt. Zudem mussten bisher über 300 Meter Drahtgeflecht zum Schutz des Baumbestands verarbeitet werden.

„Nahezu komplett abgefressene Seerosen und sonstige Wasserpflanzen haben zur Folge, dass den Fischen zunehmend Laich- und Versteckmöglichkeiten fehlen. Zudem muss insbesondere von Herbst bis Frühling verstärkt der vorhandene Baumbestand kontrolliert werden, da angenagte Bäume eine erhebliche Gefahr für die zahlreichen Spaziergänger darstellen“, bilanzierte Weidner. Nach den lediglich 17 abgegebenen Angelkarten wurden im vergangenen Jahr insgesamt 102 Forellen, zehn Karpfen und vier Hechte gefangen. Abrundend verwies der Vorsitzende auf Quetschefescht und Weihnachtsmarkt, das Anfischen, das Königsfischen mit Grillfeier, das Abfischen mit Oktoberfest und das als „anglerischen Höhepunkt“ anzusehende Angelwochenende in Freudenberg.

Finanzieller Kraftakt

Einen finanziellen Kraftakt stellte im vergangenen Jahr die Böschungssicherung zum Lochbach im Bereich der Hütte mittels einer Natursteinmauer dar. Diese war dringend erforderlich, da die Baumstämme der vor Jahrzehnten angelegten Abstützung kaum mehr vorhanden waren.

Weitere Höhepunkte waren das Forellenräuchern am Karfreitag und das Fischerfest mit Musik der Bands „Glasgow Underground“ und „Thrashflegel“. Insgesamt leisteten die rund 30 Ehrenamtlichen 1100 Arbeitsstunden.

Abschließend dankte Weidner allen Aktiven und der Gemeinde Höpfingen, ehe Jugendwart Benjamin Kaiser in seinem Bericht zunächst auf das Aufhängen, Kontrollieren und Reinigen der Nistkästen am Lochsee sowie das von zahlreichen Junganglern besuchte Anfischen einging, bei dem Neo Weidner als Sieger hervorging. „Aufgrund der hohen Akzeptanz ist für 2020 die Wiederholung sämtlicher Veranstaltungen geplant“, hielt Kaiser fest und dankte dem Vorstand für die Unterstützung der Jugend, die 86 Arbeitsstunden absolvierte.

Nachdem Kassierin Doris Burger Informationen über die Einnahmen und Ausgaben erteilte, gab Kassenprüferin Helga Wagner, die gemeinsam mit Norbert Dargatz die Kasse geprüft hatte, grünes Licht für die Entlastung; Bürgermeister Adalbert Hauck verband Selbige mit seinem Grußwort. Als vorbildlich bezeichnete er hier neben der Jugendarbeit vor allem, dass die Mitglieder nicht nur ihrem Hobby nachgehen, sondern einen erheblichen Anteil an Zeit und Arbeit in die Pflege des Landschaftsbildes investieren.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden Vorsitzender Thomas Weidner, Benjamin Kaiser als Jugendwart und Schriftführer sowie die drei Beisitzer Bertram Schulz, Dietmar Dörr und Willibald Weiß wieder gewählt.

ie Termine: Am Sonntag, 22. März, findet am Lochsee das statt; am Karfreitag, 10. April, trifft man sich am Lochsee zum Fischräuchern. Das Zeltlager in Freudenberg wird vom 29. Mai bis zum 1. Juni durchgeführt; am letzten Juni-Wochenende (28. Juni) steht am Lochsee das Fischerfest an. Abgefischt wird am Sonntag, 25. Oktober am Lochsee. Auch am Weihnachtsmarkt (28. November) beteiligen sich die Sportfischer wieder.

