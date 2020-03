Ronja Böttcher erste Feuerwehrfrau

Waldstetten.Über die erste Feuerwehrfrau verfügt seit ihrer Jahreshauptversammlung am Samstag im „Ochsen“ in Höpfingen die Abteilungsfeuerwehr Waldstetten. Auf der Tagesordnung standen neben Berichten Ehrungen und Beförderungen sowie Übernahmen in die aktive Wehr.

Abteilungskommandant Ronny Böttcher trug nach dem Totengedenken seinen Jahresbericht vor. 29 Mitglieder gehören der Einsatzabteilung an, neun der Altersabteilung, und es gibt sieben aktive Jugendliche in der Wehr.

Neben sechs Einsätzen fanden die Frühjahrshauptübung und die Herbstabschlussübung statt; acht Geräteübungen und vier Unterrichtsabende dienten dem Auffrischen bekannter Inhalte. Ferner traf man sich zu fünf Ausschusssitzungen und einer Gesamtsitzung. Ronny Böttcher und sein Stellvertreter René Böttcher nahmen am Gruppenführerlehrgang teil. Die Grundausbildung schlossen Georg Miklos und Ronja Böttcher ab.

Ausführlicher ging Schriftführer Thomas Zugelder auf die Ereignisse des zurückliegenden Vereinsjahres ein und blickte auf die Einweihung der neuen Fahne, das gemeinsam mit der ihr 60-jähriges Bestehen feiernden Musikkapelle zelebrierte Festbankett zum Gründungsjubiläum, das „Jubiläums-Waldfest“ und Eskorten etwa am Waldstettener Martinszug sowie örtlichen Prozessionen zurück.

Nachdem Jugendwart René Böttcher über die Aktivitäten des Nachwuchses (darunter fünf Mädchen) informiert hatte, gewährte Kassier Alexander Böttcher Einblick in die finanziellen Verhältnisse. Herbert Frisch und Rudi Schmitt lobten die saubere Buchführung und sprachen sich für die Entlastung des Vorstands aus. Dank galt neben der Führungsebene allen Aktiven: „Auf das Geleistete kann man stolz sein“, so Frisch, der große Freude über den unmittelbar anstehenden Kauf eines neueren Einsatzfahrzeugs signalisierte, welches den 36 Jahre alten VW-Bus (die FN berichteten) ablösen wird.

Schließlich nahmen Ronny Böttcher und der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Link die Ehrungen und Beförderungen vor. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige Treue ging an Alexander Böttcher und Michael Löffler, welcher wiederum zum Oberlöschmeister befördert wurde.

In die aktive Wehr aufgenommen wurde neben Georg Miklos die erste Waldstettener Feuerwehrfrau Ronja Böttcher; Auszeichnungen für den eifrigsten Besuch der Übungen erfuhren Michael Schäfer, Julian Löffler, Ronja Böttcher, Georg Miklos, Klaus Heimberger sowie Martin und René Böttcher. Dank erfuhren weiterhin Christian Klotzbücher und Martin Klotzbücher, die der Wehr neun Jahre lang vorgestanden und zahlreiche Projekte wie den Bau der Schanktheke in der Waldhütte realisiert hatten.

Mit Grußworten ergänzten Bürgermeister Adalbert Hauck, Ortsvorsteher Andreas Schäfer und stellvertretender Kreisbrandmeister Thomas Link sowie die Vertreter der örtlichen Hilfsorganisationen die Tagesordnung.

Von einer „kleinen Abteilung mit großer Aktivität und reger Jugend“ sprach Thomas Link, während Andreas Schäfer vor allem den „Dienst am Nächsten“ lobte: „Wer sich hier engagiert, hilft der Allgemeinheit“, betonte er und bezeichnete den neuen Wagen als weiteren Schritt in die Zukunft. Den hohen Ausbildungsstandard der „tollen Mannschaft“ lobte Bürgermeister Hauck, der die Auslieferung des neuen Fahrzeugs avisierte; für die gute Zusammenarbeit dankten Gesamtkommandant Carsten Hauk sowie Helmut Häfner als Vertreter des DRK-Ortsvereins. ad

