„Resonanz bisher überwältigend“

Höpfingen.Die thüringische Stadt Jena führte sie bereits verpflichtend in Geschäften und öffentlichen Plätzen ein: Die Rede ist von sogenannten Behelfsmasken, die in der Corona-Krise eine wirkungsvolle Funktion innehaben.

Ein besonderes Projekt startete in diesem Zusammenhang Silke Kühner aus Höpfingen, die täglich solche Masken näht und sie in einer Box vor ihrem Haus in der Raiffeisenstraße der Allgemeinheit zur Verfügung stellt.

„Seinen Ursprung hat das Ganze in der Anfrage einer Bekannten, die in einer Arztpraxis arbeitet und mich gefragt hatte, ob ich aushelfen könnte, nachdem die Masken ausgegangen waren“, berichtet die Hobbyschneiderin, die mit 70 kostenfrei hergestellten Masken spontan in die Bresche gesprungen war. Nachdem ihr die Tätigkeit gleich viel Spaß bereitet hatte, kam sie auf einen weiteren Gedanken: „Man könnte ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und nebenher vorhandene Stoffe aufbrauchen“, schildert sie.

Vater des Gedankens ist vor allem die Gesunderhaltung möglichst vieler Menschen: „Würde jeder einen Mundschutz besitzen und aufsetzen, wäre die Corona-Geschichte definitiv schneller überwunden und die Gefahr einer Infektion mit dem Virus geringer“, betont Silke Kühner, die ihre Freizeit derzeit überwiegend an der Nähmaschine verbringt.

Die Resonanz sei bisher überwältigend: „Die Box muss teilweise mehrmals pro Tag wieder aufgefüllt werden, weil die Aktion super angenommen wird“, freut sie sich. Obwohl eine Spende immer gerngesehen ist „und die Leute die Versorgung mit Masken auch honorieren“, gehe es Kühner nicht um das Geld, sondern um den Dienst am Nächsten:

„Oberstes Gebot muss sein, dass so viele Leute wie möglich eine Maske bekommen, benutzen und die Infektionsgefahr reduziert wird“, erklärt sie.

