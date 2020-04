Planungen für Ersatztermin laufen bereits

Höpfingen.„Wir hätten in diesen Wochen Erstkommunion gefeiert.“ So beginnt das Anschreiben, das Gemeindereferentin Claudia Beger gemeinsam mit dem künftigen Pfarrer der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland, Christian Wolff, an die Kommunionkinder gerichtet haben.

Beiden ist es ein großes Anliegen, dass die Kinder noch in diesem Jahr ihr Fest begehen dürfen. Noch weiß niemand genau, wie die Lockerungen der Pandemieregeln vonstattengehen und ab wann sich wieder viele Menschen zu einem Fest versammeln dürfen, aber in der Seelsorgeeinheit entwickelt das Team schon jetzt gangbare Modelle. So soll jeder Familie die Möglichkeit zur Rückmeldung gegeben werden, was jeweils terminlich umsetzbar wäre. Man bleibt mit den Eltern im Austausch.

Vorbereitungen getroffen

Die Pfarrgemeinde soll zum gegebenen Zeitpunkt über die gefundene Lösung informiert werden. „Im Blick auf den Herbst, in dem sich sicher viele Termine häufen werden, ist eine frühe Planung sehr wichtig!“, argumentiert das Team für die Erstkommunionkatechese. „Außerdem brauchen Absprachen länger, wenn man keine Elternabende abhalten und miteinander diskutieren kann.“

Ziel ist es, im Fall einer Lockerung der Pandemieregeln für Gottesdienste schon gerüstet zu sein und einenschlüssigen Plan in der Tasche zu haben. Auch der Termin der bisher geplanten Ersten Heiligen Kommunion soll an den Kindern der Seelsorgeeinheit nicht vorbeigehen. Verständlicherweise war die Trauer der Drittklässler groß, dass die Feier der Kommunion nicht stattfindet.

Ein Strich durch die Rechnung

Alle Vorbereitungen waren in der Endphase. Der Gottesdienst schon vorbereitet, die letzten Gruppenstunden mit den Katechetinnen besprochen und die Ziellinie war sichtbar. Auch die Herzen der Kinder waren bereitet. Im Laufe der Vorbereitung wächst eine Beziehung zu Jesus und eine religiöse Sprachfähigkeit, über die selbst die Katechetinnen oftmals staunen. Nun gilt es, den Bogen zu halten. In der Kirche wartet auf jedes Kind am (nun ausgefallenen) Weißen Sonntag ein kleines Geschenk, das abgeholt und zu Hause mit der Familie feierlich ausgepackt werden darf. Aufgerufen sind auch die Freunde aus der Grundschule.

Nach dem Motto „Kinder malen und spielen für Kinder“ sind alle Schüler aus den Klassen eins, zwei und vier aufgerufen, ihre Schulkameraden zum Termin des eigentlichen Festes ein wenig aufzuheitern. Per Klassenchats wurden sie gebeten, sich mit der Geschichte von den Emmausjüngern zu beschäftigen, diese zu malen oder als kleinen Filmclip an c.beger@se-madonnenland an die Seelsorgeeinheit zu senden.

