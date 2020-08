Open-Air-Konzert am Sportgelände

Höpfingen.Der Musikverein Höpfingen veranstaltet für alle Freunde der Blasmusik eine kleine Sommerserenade. Die Trachtenkapelle spielt am Freitag, 21. August, um 19 Uhr auf dem Schulsportgelände in Höpfingen für etwa eine Stunde. Einlass in das Gelände ist ab 18.30 Uhr. Der Zugang zum Veranstaltungsort ist von der Schulstraße und der Raiffeisenstraße möglich.

Mit diesem Platzkonzert möchten die Musiker nach langer musikalischer Enthaltsamkeit ihre Zuhörer in der Öffentlichkeit erfreuen.

Lange Zeit nur virtuell getroffen

13 Wochen trafen sich die Musiker nur virtuell am Bildschirm, um die Bevölkerung jeweils am Sonntagabend mit einem Balkonkonzert zu erfreuen.

Mitte Juli startete dann der Probebetrieb wieder und die Musikerinnen und Musiker versammeln sich nun wieder regelmäßig freitags zu Proben. Diese finden aktuell in der Bushalle des Busunternehmens Berberich in Glashofen statt. Nach dieser langen Zeit sind die Musiker wieder mit viel Spaß und großer Freude beim Proben. Daher freut sich die Kapelle, wieder gemeinsam vor Publikum zu musizieren.

Decken und Stühle mitbringen

Das Open-Air Konzert findet im Freien bei freiem Eintritt statt. Es können Sitzgelegenheiten wie Decken oder Stühle mitgebracht werden. Ein Getränkeverkauf findet statt.

Verschiedene Regeln müssen aufgrund der aktuellen Situation befolgt werden. So wird die Veranstaltung unter den notwendigen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen stattfinden.

Nachlesen kann man diese Veranstaltungsregeln unter www.musikverein-hoepfingen.de oder der entsprechenden Facebook Seite des Musikvereins.

Regeln einhalten

Die wichtigsten Regeln sind die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände sowie ein kontrollierter und protokollierter Zugang zum Schulsportgelände über den Rudolph-Engel-Weg nur mit Mund-Nasen-Bedeckung. Am Veranstaltungsort kann der Schutz abgenommen werden. Die Zuschauerzahl in den verschiedenen Bereichen des Schulsportgeländes ist begrenzt.

