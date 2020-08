Neuer Aufbau, gleiches Ziel

Höpfingen.In die nächste Runde – wenngleich in etwas anderem Umfang und Aufbau als in den Vorjahren – geht der „Hungermarsch“ des Vereins zur Unterstützung der Missionsarbeit. Dieses Mal wird nicht „gewandert für die Andern“, doch die Hilfsprojekte gehen trotzdem weiter. Die Veranstaltung wird am Sonntag, 20. September, in Höpfingen stattfinden; Beginn ist um 9.30 Uhr mit dem Beginn des in der Pfarrkirche St. Ägidius gefeierten, musikalisch ausgestalteten Gottesdienstes. Im Anschluss werden die einzelnen Projekte vorgestellt, die heuer Tansania, Uganda, Bangladesh und Nigeria unterstützen. Während Vereinsvorsitzender Anton Fach sich auf Uganda und Tansania konzentriert, wird Heidi Rusnak näher auf Nicaragua eingehen und Marie-Luise Außem die Hilfen für Bangladesh vorstellen. Fair gehandelte Waren aus dem Programm des Buchener Eine-Welt-Ladens bietet Hedwig Greulich an. „Der Hungermarsch als Solcher entfällt zwar, doch werden die Hilfsprojekte im bekannten Sinne trotzdem präsentiert und auch durchgeführt“, erklärt Vorsitzender Anton Fach. Je nach Wetterlage wird die Vorstellung entweder in der Kirche oder auf dem Vorplatz stattfinden. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020