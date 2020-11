Netto plant Neueröffnung im Sommer 2021

Höpfingen.„Neueröffnung im Sommer 2021 – wir arbeiten mit Hochdruck an Ihrem neuen Markt“: Seit Kurzem weist das an der Heidelberger Straße in Höpfingen positionierte Schild erstmals ein konkretes Datum auf die zeitnahe Verwirklichung des langgehegten Traums von Verwaltung und Bürgern hin. Parallel dazu nehmen die Bauarbeiten immer zügiger Fahrt auf und lassen die Ausmaße des Markts mit 1100 Quadratmeter großer Verkaufsfläche und Bäckerei-Café bereits erahnen. Bild: Adrian Brosch

